Alessandro Cattelan e Simona Ventura a “È Sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Da stamani su Rai 1 una nuova settimana in compagnia di “È Sempre Mezzogiorno!”. Ospiti Alessandro Cattelan e Simona Ventura

Sbocciano i primi fiori di primavera nello studio di “È sempre mezzogiorno!”. Antonella Clerici è pronta a indossare di nuovo il suo grembiule rosa, da lunedì 11 a venerdì 15 marzo alle 11.55 su Rai 1. Per la trasmissione, realizzata dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me, nuove ricette, giochi, buonumore e tanti ospiti. In questa settimana, attesi Alessandro Cattelan mercoledì 13 marzo e Simona Ventura giovedì 14 marzo.

La brigata di chef che provengono da tutta Italia si appresta ad accendere i fornelli, mentre nel tronco del grande albero rosa carico di fiori, abitano due scoiattolini parlanti, protagonisti del gioco dei “cinque indizi”. È uno dei tanti giochi telefonici previsti nel corso delle puntate, e consiste nell’indovinare una parola comune a cinque affermazioni. In palio, per i vincitori, c’è un buono spesa.

I primi germogli della stagione primaverile che verrà si notano sullo sfondo dello studio: un grande ledwall trasmette infatti in diretta le immagini del bosco della Val Borbera, vicino alla casa dove abita la conduttrice. Non di rado, le telecamere Rai colgono il passaggio di animali selvatici, come ad esempio i daini.

L’angolo del maestro dei lievitati, Fulvio Marino, è connotato da un forno smaltato in azzurro. Al fianco di Antonella Clerici ci saranno come di consueto questa settimana Giovanna Civitillo, Daniele Persegani, la nutrizionista Evelina Flachi e il simpatico factotum di studio Alfio Bottaro.