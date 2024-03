Renzi alla Leopolda dice no alla rielezione di Von der Leyen

Renzi alla Leopolda: “Non va rieletta Von der Leyen, è una follower non una leader. Andremo in Europa a fare il 5% per i nostri principi, per noi stessi, per la nostra dignità”

“Ursula von der Leyen a mio giudizio non deve essere confermata alla guida della Commissione europea, se sarò eletto al Parlamento europeo proporrò di votare contro Ursula von der Leyen chiedendo al PPE o a chi avrà la maggioranza di avere una leader e non una follower, follower dell’ideologia“. Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo dice nell’intervento finale della Leopolda 12.

“Andremo in Europa a fare il 5% per i nostri principi, per noi stessi, per la nostra dignità“, sottolinea Matteo Renzi nell’intervento.

“In molti credono che noi non ce la faremo” ma “accettiamo di essere al 3%” nel peggiore dei sondaggi in vista delle prossime Europee valuta Renzi, “significa avere 750 mila voti. Ce ne mancano 250 mila per fare il quorum del 4%. Se prendiamo il 4% non ne sarei contento, voglio il 5%“.