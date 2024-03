Previsioni meteo 10 marzo 2024: ancora instabilità al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 marzo 2024: altra giornata di maltempo con piogge diffuse sulle regioni centro-settentrionali

Una nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia in queste ore e il weekend si chiuderà dunque con condizioni di maltempo. Nella giornata di oggi avremo precipitazione diffuse sulle regioni del Nord e del Centro Italia, mentre al Sud il clima risulterà più asciutto. Domani il nucleo instabile si sposterà verso il meridione, dove avremo maltempo, mentre al Nord e al Centro le piogge saranno più isolate. Tra martedì e mercoledì le piogge daranno una tregua, con tempo stabile su tutta la Penisola e temperature massime in aumento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 10 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile o perturbato su tutti i settori con piogge e temporali diffusi, anche di forte intensità. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni diffuse soprattutto al Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con fenomeni diffusi. Neve in calo fino a 600-900 metri. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile o perturbato sulle regioni tirreniche con piogge e temporali, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora fenomeni che insistono sugli stessi settori, più intensi sul Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali diffusi. Neve in calo fin verso i 900-1200 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto sulla Sicilia, piogge e acquazzoni sparsi altrove anche a carattere di temporale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .