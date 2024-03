“Parola di Locandiera” è il nuovo libro di Elisabetta Dotto

Parola di Locandiera – Moda e Hotellerie di Lusso – Antiga Edizioni, 2024 – Italiano e inglese è il nuovo libro di Elisabetta Dotto

Alla terza prova come scrittrice, Elisabetta Dotto, imprenditrice con lunga esperienza nel settore dell’hotellerie di lusso e fervente passione fin da ragazza per il mondo della moda, racconta in Parola di Locandiera. Moda e Hotellerie di Lusso (Antiga Edizioni, 2024) una storia di eleganza e buon gusto, passione e grande impegno per una professione affascinante, sempre a contatto con le persone e con i cambiamenti della società degli ultimi quarant’anni.

Nata a Treviso, Elisabetta è infatti albergatrice di terza generazione, cresciuta (“a pane e albergo” sua citazione) da sempre negli alberghi di famiglia prima, dove presto è stata messa al lavoro nel grande palcoscenico alberghiero degli anni Settanta e Ottanta, poi in prestigiose strutture in Italia e all’estero, fino all’acquisto nel 2006 di Ambra Cortina, che non a caso in insegna porta Luxury & Fashion Boutique Hotel nella Regina delle Dolomiti Cortina d’Ampezzo.

Ogni capitolo di questo libro – che segue la raccolta di racconti “Ciao, Ciao Cortina” del 2018 e “La bellezza ci salverà” del 2020 – affascina e appassiona perché racconta non solo una storia personale e di famiglia, ma la visione di un’Italia capace dagli anni Sessanta di ripartire con slancio e costruire un sogno destinato a durare ancora oggi. La grande rivoluzione del turismo del Dopoguerra.

Durante i vari decenni, ai cambi di scenario della società nel suo complesso, corrispondono le evoluzioni e le promozioni nel lavoro, ma anche i mutamenti a livello intimo e personale, nella gestione di un mestiere duro, seppur di grandi soddisfazioni, i cui ritmi raramente si conciliano con quelli della famiglia. Ed è proprio da qui che provengono le risorse, la sicurezza, l’energia, per andare avanti nei momenti più complicati, sia rivolti al passato, guardando come modello papà Giancarlo Dotto, sia e soprattutto, al futuro, che vede protagoniste insieme Elisabetta e la figlia Maria Vittoria Perissinotto.

La moda si affaccia in ogni pagina di questo libro, come in ogni creazione di Elisabetta, in ogni sua stanza o suite, in ogni ambiente o progetto: è energia, colori, ispirazioni allo stato puro. Il dress code della Locandiera non prevede un dietro le quinte, è sempre studiato e perfetto, perché lei, come la protagonista della commedia di Carlo Goldoni, è sempre in scena. Osservandola, tra le pagine di questo libro in cui è inclusa anche una preziosa galleria fotografica, si conoscono e riconoscono le evoluzioni dello stile degli ultimi decenni.

L’aver intuito, in maniera netta e prima di molti, la potenza della moda applicata al settore dell’hotellerie ha consentito a Elisabetta Dotto di essere unica nel genere e sempre avanti sui tempi, intercettando le tendenze del mondo a venire, catturandole nei dettagli e in una fluidità di visione unica e originale.

Elisabetta Dotto e Maria Vittoria Perissinotto

Biografia

Elisabetta Dotto, locandiera di terza generazione nata a Treviso, alla guida di Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel e Excess Venice Boutique Hotel & Private SPA, è stata capace di imporre un modo nuovo e coinvolgente di fare hotellerie, specialmente nel settore del lusso che vede la moda, e il proprio inimitabile stile, come protagonista e impronta nel tempo. “Parola di Locandiera. Moda e Hotellerie di Lusso” è il suo terzo libro.