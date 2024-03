Oggi è il Mar10 Day, la giornata dedicata a Super Mario

Oggi è il Mar10 Day, la giornata che, ogni 10 marzo, celebra l’intero franchise dedicato a Super Mario. Nintendo festeggia l’evento con una serie di iniziative

Torna anche quest’anno il Mario Day (scritto anche Mar10 Day), la giornata che, ogni 10 marzo, celebra l’intero franchise dedicato a Super Mario. Anche per questa edizione, Nintendo festeggia l’evento con una serie di iniziative legate alla saga.

LE INIZIATIVE

Una demo gratuita di Princess Peach: Showtime! è disponibile nel Nintendo eShop. Il gioco arriverà su Nintendo Switch dal 22 marzo.

Fino al 24 marzo, è possibile ricevere un rimborso del 10% in Punti Oro da utilizzare con l’acquisto successivo comprando su Nintendo eShop titoli selezionati di Mario per Nintendo Switch, oppure riscattare un codice download per uno dei titoli entro il periodo di promozione. Inoltre, sono disponibili alcuni prodotti selezionati dedicati a Mario sul My Nintendo Store con uno sconto del 30%. Con un acquisto, si riceverà un taccuino come gadget omaggio, mentre è possibile scaricare uno sfondo gratuito come premio My Nintendo.

MAR10 DAY

L’idea di dedicare una giornata a Super Mario è nata dai fan del franchise, che hanno scelto il 10 marzo per i festeggiamenti a causa della somiglianza della data ‘MAR 10’ con il nome MARIO. Divenuta popolare nel corso degli anni, anche Nintendo ha abbracciato la festa e, dal 2016, propone eventi a tema.

Con oltre 200 apparizioni dei videogame, una ricca linea di merchandising, un cartone animato, un film live action, uno d’animazione e giochi per smartphone, Mario è diventato un’icona indiscussa dei videogiochi, protagonista della serie videoludica più duratura e celebre della storia.

Sebbene il personaggio di Mario apparve per la prima vota nel 1981 nel gioco Donkey Kong, il primo titolo ufficiale della saga ha preso vita il 13 settembre del 1985, quando in Giappone uscì su console Nintendo Entertainment System (NES) Super Mario Bros. Ideato da Shigeru Miyamoto, il videogioco consacrò il personaggio di Mario, baffuto idraulico con il cappello rosso il cui compito era quello di liberare la principessa Peach dalle grinfie del malvagio Bowser. Attraversando 8 mondi e affrontando numerosi nemici, l’eroe in salopette riusciva a salvare la sua amata e riportare armonia nel Regno dei Funghi.