Nasce la Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque per sceneggiatori

Da GeOFF, nasce la “Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque”, prestigioso riconoscimento riservato alla miglior sceneggiatura italiana

A seguito dell’importante e preziosa collaborazione tra il CittadellaGeoFilmFestival Quarta Edizione e la casa editrice PubMe, nasce la “Coppa Segreti in Giallo & Belle Époque” per la miglior sceneggiatura italiana. Il prestigioso riconoscimento diventa, così, parte integrante del Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth” e “Targa Cinit – Cineforum Italiano” assegnato ai migliori film che partecipano a questa manifestazione. La volontà di costituire uno specifico premio si concretizza grazie alla sinergia d’intenti culturali tra le collane editoriali Segreti in Giallo & Belle Epoque della casa editrice PubMe e la direzione artistica del CittadellaGeoFilmFestival. In concreto, prevede la valutazione delle sole sceneggiature italiane realizzate dai registi in concorso. La valenza di questo ulteriore premio è determinata dall’affiancamento alla tangibile Coppa, di un contratto editoriale con la casa editrice PubMe, nell’ambito delle collane Segreti in Giallo & Belle Époque, per l’adattamento e la pubblicazione di un romanzo tratto dalla sceneggiatura vincitrice.

La scelta, per questa edizione, di considerare produzioni unicamente italiane, è dovuta tecnicamente alla praticità operativa collegata alle normative vigenti internazionali inerenti i diritti d’autore. Risulta evidente che, non appena saranno verificate tutte le condizioni e le procedure specifiche, per le successive edizioni del GeOFF potranno essere prese in considerazione anche le produzioni straniere. La giuria, che avrà il compito di valutare i cortometraggi, sarà composta dalle stesse direttrici della collana editoriale nelle persone di Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu, unitamente alla Founder CEO della casa editrice PubMe, Daniela Cervellera.

Proprio grazie al protocollo culturale che le due collane editoriali perseguono già da qualche anno con la prestigiosa manifestazione cinematografica internazionale, al pieno accordo con la direzione editoriale e alla disponibilità dell’ente organizzatore del GeOFF, il progetto per la celebrazione di un’unione virtuale tra Editoria e Cinema diventa realtà.

Così dichiara il regista Rocco Cosentino, ideatore e fondatore del CittadellaGeoFilmFestival: “Devo certo ringraziare le direttrici editoriali e la direzione della casa editrice per aver deciso di rendere ancora più esclusivo il GeOFF, giunto ormai alla sua quarta edizione. Proprio in considerazione ai temi trattati, che ricordo sono i Quattro Elementi, l’Ambiente, il Territorio, le Energie Rinnovabili, l’Alimentazione Sostenibile, e all’altissimo numero di professionisti che hanno deciso di iscrivere il proprio film, ritengo che offrire loro questa opportunità sia assolutamente innovativo ed esclusivo”.

PubMe è un marchio di PubMe Srl, società fondata nel 2016. Una realtà multiforme, che nel tempo si è evoluta, e che al momento punta a non essere solo un editore. Si occupa, pertanto, sia di editoria di stampo classico, pubblicando gratuitamente libri di diverso genere (narrativa, saggistica, poesie, libri illustrati per bambini, libri da colorare) sia di produzioni podcast, fiction sonore, audiolibri, per giungere a gadget e indumenti legati al mondo dei libri. Editore che punta costantemente a ideare, progettare, ampliare e reinventarsi.

Questo, quanto dichiarato da Daniela Cervellera, per PubMe: “Siamo ben lieti di poter percorrere questa nuova esperienza, che si inquadra e abbraccia perfettamente il leitmotiv della nostra azienda, ovvero vivere la cultura e l’arte nel loro più ampio ventaglio: non solo pubblicazione di libri, ma estensione verso idee, progetti e tutto ciò che può essere a essi collegato, come pura espressione e visione di un pensiero mobile e non cristallizzato o stereotipato. Accogliamo con gratitudine e grande slancio questa opportunità, ringraziando le nostre direttrici di collana Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu, che hanno ideato il premio, nonché il nostro già autore Rocco Cosentino, che ha caldamente e con entusiasmo accolto la proposta. Garantiamo la nostra massima disponibilità e professionalità, e ci auguriamo che questa prima collaborazione suggelli la nascita di un premio anche per le prossime edizioni del festival, riconosciuto e riconoscibile.”

Nell’ambito della PubMe nasce, appunto, il progetto editoriale di Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu, concretizzatosi, poi, nelle collane Segreti in Giallo & Belle Époque, nate nel 2020 e improntate, sulla scia della casa fondatrice, all’originalità e sperimentazione. I generi trattati dal giallo al noir, dal fantasy all’horror si sono contaminati con il romanzo storico in una dimensione innovativa e trasversale. Nella selezione delle sceneggiature, oltre alla validità della stessa, sarà fondamentale anche l’inclinazione della narrazione cinematografica all’adattamento letterario. L’intero iter della pubblicazione è gratuito. La PubMe non è una casa editrice a pagamento. Il vincitore verrà annunciato secondo il calendario del festival che ha una durata annuale (dal 28 settembre 2023 al 26 settembre 2024).

A tal proposito, le direttrici editoriali delle collane, Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu dichiarano: “Innanzitutto, vogliamo ringraziare la nostra casa editrice che, sin da subito, ci ha incoraggiate e sostenute nell’intraprendere questo interessante e ambizioso progetto. Poi, un grazie immenso lo rivolgiamo a Rocco Cosentino per la fiducia e l’entusiasmo nell’accogliere prontamente la nostra proposta in un contesto così importante e prestigioso come il CittadellaGeoFilmFestival. È una novità assoluta quella di una casa editrice che, attraverso delle collane editoriali, assegna un premio cinematografico. Siamo orgogliose di questo, ma soprattutto di poter dimostrare ciò in cui da sempre crediamo, ossia: letteratura e cinema sono forme d’arte assolutamente complementari.”