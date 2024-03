Le Folli Arie nelle radio e in digitale con “Desperado” (Eagles Cover)

Prosegue con “Desperado” la serie di video-cover acustiche che anticipano l’uscita del nuovo album della band art-rock milanese Le Folli Arie

Prosegue la serie di video-cover acustiche che anticipano l’uscita del nuovo album della band art-rock milanese Le Folli Arie, una delle realtà più interessanti del panorama indipendente italiano. Fuori, dopo un’anteprima video in esclusiva su TGCom il giorno 12, un omaggio agli Eagles (al cui repertorio la band è particolarmente legata): si tratta del singolo/cover “Desperado”, una sorta di metafora della vita del musicista, simile a quella di un fuorilegge del Far West, il desperado, appunto, che vive girovagando ai margini della società cosiddetta “produttiva”, lottando strenuamente per restare libero e fedele alla propria arte e al proprio talento. Una versione acustica, voce e piano, volutamente minimal, quindi particolarmente emozionante e intensa, prodotta dal frontman della band Simone Corazzari insieme a uno dei maggiori producer italiani, Lorenzo Cazzaniga (Claudio Baglioni, Negramaro, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Ray Charles, Sting, Mina, PFM, Pooh, Vasco Rossi,…), ormai presenza fissa nei lavori de Le Folli Arie.

Il videoclip, ad opera di Francesco Riva, è stato girato presso il Rock on the Road di Desio (MB); ci catapulta in un’atmosfera country/vintage, in un fumoso saloon in cui si gioca la mano di poker più importante, quella contro o a favore di se stessi. Simone “bianco” gioca contro Simone “nero”, una partita decisiva, ricordandoci con una sola potente immagine come oggi sia sempre più difficile restare connessi alla voce autentica della nostra Anima. Continuamente distratti dal rumore del mondo circostante, ogni giorno più malato e decadente, vaghiamo senza meta, fin quando non comprendiamo che la nostra missione più importante è guardarci davvero dentro; solo così si possono compiere scelte difficili, facendo dialogare le diverse parti di noi, Luce e Oscurità, bianco e nero. Scelte apparentemente illogiche o folli per i più, ma che rappresentano l’unica strada per la realizzazione della nostra natura e, quindi, per il raggiungimento della felicità.

Mentre si svolge la partita della vita, qualche tavolo più in là, un curioso e sornione Massimiliano Masciari (bassista de Le Folli Arie) osserva la scena, in compagnia del pianista ospite, Pierluigi Salami, a rappresentare gli spettatori, più o meno attivi, che ci osservano e accompagnano nel nostro viaggio di consapevolezza. La partita finirà con un colpo di scena…

VIDEO: https://youtu.be/3IYnrYp7pdE

Per scaricare gratuitamente il brano: https://www.lefolliarie.com/desperado/