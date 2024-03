Gaffe di Madonna: sgrida un fan che non si alza ma scopre che è disabile

Madonna sgrida un fan per non essersi alzato. Poi si accorge che è disabile: il video della figuraccia è subito virale

Le brutte figure sono sempre dietro l’angolo. Lo sa bene la popstar internazionale Madonna che la scorsa sera, durante un suo concerto a Los Angeles, ha sgridato un fan che non si era alzato come da lei richiesto. Solo dopo si è accorta che era una persona disabile e che non si sarebbe potuta alzare. “Che ci fai lì seduto? – le ha detto la cantante -. Ah ok, politicamente scorretto, scusami, sono contenta che tu sia qui“.

Il video ci ha messo pochissimo a fare il giro del web e di tutti i social dove la povera signora Ciccone viene sbeffeggiata per una gaffe che (molto probabilmente) poteva davvero evitare.

Non è un periodo facile per la popstar internazionale che l’anno scorso, a fine giugno 2023, è stata vittima di una grave infezione batterica che l’ha portata a un ricovero in terapia intensiva. La 65enne era stata trovata priva di sensi nel bagno della sua abitazione, a qualche giorno dall’inizio del suo tour. Ricoverata d’urgenza, Madonna era stata indotta in coma farmacologico a causa di “un’infezione sostenuta da batteri divenuti resistenti agli antibiotici“.

