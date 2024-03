Da Horomia arriva la nuova fragranza “Brezza di Primavera”

La fragranza Brezza di Primavera creata da Horomia intreccia note di testa chiare e luminose, della menta e dell’eucalipto, a note balsamiche

Il fresco profumo della natura che avvolge l’aria e inebria le narici è in arrivo la primavera. Il suo profumo sa di fresco, di pulito e risveglia sensazioni positive, di trasformazione, di benessere. E se queste impressioni potessero durare a lungo?

La fragranza BREZZA DI PRIMAVERA creata da Horomia custodisce la freschezza della primavera. Infatti, intreccia note di testa chiare e luminose, della menta e dell’eucalipto, a note balsamiche di cuore che danno carattere, a sentori legnosi di fondo al cedro e ad accordi leggeri al muschio. Perfetta per donare ai capi d’abbigliamento un fresco profumo di pulito che dura a lungo.

Le fragranze Horomia fanno la differenza perché avvolgono i capi e i tessuti con un unico ed inconfondibile profumo. Le speciali essenze sono create per garantire e diffondere per giorni una fragranza indimenticabile.

Le essenze Horomia sono molto di più di semplici profumi per bucato. Bastano poche gocce aggiunte in lavatrice per ottenere capi profumati in grado di regalare emozioni e sensazioni di benessere per tutta la giornata e a lungo. Dedicate a chi ama un tocco di stile in più.

La primavera è in arrivo insieme al cambio stagione, dopo aver riordinato gli armadi non può mancare un tocco di profumo. L’unicità e l’intensità delle fragranze Horomia anche in Sacchetti Profumati Multiuso nella fragranza BREZZA DI PRIMAVERA. Creati con riso soffiato naturale non alimentare, sono formulati per donare ai capi e alla casa il profumo unico e inconfondibile. Ogni confezione possiede tre sacchetti profumati avvolti in una busta trasparente ad alta protezione, per un profumo intenso e duraturo fino a 12 settimane.

Il Deo Tessuti Spray Brezza di Primavera è la fragranza dedicata alla casa, ideale per tendaggi e tappezzeria, ma anche per l’interno auto e per il bucato. Pochi spruzzi direttamente sui tessuti per essere pervasi da profumate emozioni che non vorrete più lasciare. Gli innovativi Deo Tessuti Spray grazie alla loro miscela studiata SENZA l’aggiunta di ALCOOL e GAS sono adatti a tutti i tipi di tessuti, anche quelli più delicati come seta e cachemire; non macchiano e non lasciano aloni.

NOTA OLFATTIVA – BREZZA DI PRIMAVERA:

di testa: menta, eucalipto.

di cuore: note balsamiche.

di fondo: legno cedro, muschio.

PROFUMA BUCATO

Horomia è un brand di Deolab Srl, specializzato in fragranze per tessuti e ambienti. I prodotti sono il risultato di una miscela di oli sintetici e oli naturali di alta qualità 100% Made in Italy, privi di sostanze cancerogene o tossiche. I prodotti non contengono: OGM, metalli pesanti (secondo direttiva 88/388 CE e DL 172), BSE-TSE/Diossina PCBS, solventi residui, muschi policiclici. Horomia utilizza materie prime, essenze e semilavorati non testati su animali sulla base della direttiva 93/35/CEE.

Disponibile nel formato 50 ml, 250ml e 500ml.

MODO D’USO: prodotto concentrato. Agitare prima dell’uso.

IN LAVATRICE: versare 10/20ml di prodotto nella vaschetta della lavatrice dedicata all’ultimo risciacquo, a seconda dell’intensità del profumo che si vuole ottenere.

IN ASCIUGATRICE: versare qualche goccia su un fazzoletto o pezzo di tessuto e posizionarlo all’interno dell’asciugatrice.

A MANO: aggiungere 10/20ml di prodotto ogni 5 litri d’acqua nell’ultimo risciacquo utilizzando guanti protettivi.

SACCHETTI PROFUMATI MULTIUSO

MODO D’USO: Ogni sacchetto è avvolto in una busta trasparente ad alta protezione per evitare che il profumo si disperda prima dell’utilizzo. Estrarre sempre il sacchetto dalla bustina trasparente prima dell’uso. Non porre a stretto contatto con i capi. Non utilizzare in macchina lavasciuga.

La durata del profumo varia da 8 a 12 settimane in base al volume dell’ambiente in cui viene inserito.

DEO TESSUTI SPRAY

MODO D’USO: Agitare prima dell’uso. Bastano pochi spruzzi direttamente sui tessuti ad una distanza circa di 20 cm per donare un’avvolgente sensazione di freschezza e pulito, che dura nel tempo.

Prezzi:

PROFUMA BUCATO_BREZZA DI PRIMAVERA_50ML_3,99€

PROFUMA BUCATO_BREZZA DI PRIMAVERA_250ML_12,50€

PROFUMA BUCATO_BREZZA DI PRIMAVERA_500ML_19,50€

SACCHETTI PROFUMATI MULTIUSO_ 3 sacchetti per confezione da 12g_6,50€

DEO TESSUTI SPRAY_250ML_10,99€

I prodotti Horomia sono disponibili presso i migliori negozi di articoli per la casa, Home Design, Concept Store, Garden e online sul sito https://www.horomia.it/