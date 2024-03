Da HD Korea Shipbuilding maxi ordine per due navi GPL

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. si è aggiudicato un contratto da 172,4 miliardi di won (129 milioni di dollari) per la costruzione di due navi metaniere

Il cantiere navale sudcoreano HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. si è aggiudicato con successo un contratto da 172,4 miliardi di won (129 milioni di dollari) per la costruzione di due navi metaniere per il gas di petrolio liquefatto (GPL) per una rinomata compagnia di navigazione asiatica.

Hyundai Mipo Dockyard Co., un’unità strategica di HD Korea Shipbuilding, inizierà la costruzione delle navi presso il suo cantiere navale di Ulsan. La consegna dei vettori GPL alla compagnia di navigazione (non divulgata) dovrebbe essere completata entro ottobre 2026.

HD Korea Shipbuilding continua la sua serie di successi nel 2024, con un totale di 42 ordini di navi per un valore di 4,9 miliardi di dollari assicurati finora, pari al 36,3% del suo obiettivo annuale di 13,5 miliardi di dollari. Questi ordini comprendono una vasta gamma di vettori, tra cui gas naturale liquefatto (GNL), petrolchimico, GPL, ammoniaca e petroliere.

HD Korea Shipbuilding supervisiona tre società di costruzione navale in Corea del Sud, vale a dire HD Hyundai Heavy Industries Co., Hyundai Mipo Dockyard e Hyundai Samho Heavy Industries Co.