Anziana sola chiama i carabinieri e fa trovare ai militari una torta

Anziana di 97 anni in lacrime chiama i Carabinieri e ai militari arrivati a casa sua fa trovare una torta. Il plauso di Meloni: “Bravi”

Si sentiva sola, forse sconfortata, e così ha fatto il numero dei Carabinieri per chiedere un po’ di compagnia. Ma quando i militari sono arrivati alla sua porta sono stati accolti da un sorriso e da una torta fatta in casa. Non c’era nessun pericolo di truffa, né un furto o un altro tipo di denuncia da fare: la signora Maria di 97 anni voleva solo qualcuno con cui parlare.

A raccontarlo sui social è proprio l’Arma che scrive: “Maria, 97 anni di forza e dolcezza, con lacrime silenziose chiama in caserma per un po’ di compagnia. I Carabinieri della Stazione di Torino Lingotto, arrivati alla sua porta, vengono accolti con una sorpresa: una fetta di torta fatta in casa. Le lacrime della donna si trasformano in sorrisi mentre ringrazia i militari dell’Arma per aver portato un raggio di sole in un pomeriggio buio“. E aggiungono: “Presenza, vicinanza, rassicurazione: #PossiamoAiutarvi!”

A complimentarsi con i Carabinieri è la premier Giorgia Meloni che su X scrive un semplice ma significativo “Bravi” e l’emoticon di un applauso.