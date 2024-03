Amici 23: Malgioglio, Giofrè e Michele Bravi saranno i giudici del serale

Per il serale di Amici 23 a giudicare i ragazzi in gara saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi

Squadra che vince non si cambia: per il serale di Amici 23 a giudicare i ragazzi in gara saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. L’indiscrezione la lancia il sito Davidemaggio.it. La produzione di Amici con il serale del talent aveva raggiunto lo scorso anno oltre il 27% di share di media, ecco perché la giuria non verrà cambiata.

Lo showman Malgioglio aveva già confermato la sua presenza quando, ospite di Verissimo nella puntata del 1 ottobre, aveva svelato a Silvia Toffanin di essere stato scelto per la seconda volta per il talent di Maria De Filippi. A quanto riporta il sito del blogger Davide Maggio, poi, ad affiancarlo saranno ancora il cantante Michele Bravi che nel 2013 vinse X Factor e il ballerino Giuseppe Giofrè, che nel maggio 2012 vinse Amici per la categoria danza del programma.

Cantanti e ballerini sono, quindi, pronti a sfidarsi nella fase serale del programma che dovrebbe andare in onda in prima serata il 23 marzo.

