United Maritime Corporation amplia la flotta con una nuova nave portarinfuse

United Maritime Corporation ha annunciato l’ingresso di una nuova moderna nave da carico giapponese kamsarmax nella sua flotta

United Maritime Corporation ha annunciato l’ingresso di una nuova moderna nave da carico giapponese kamsarmax nella sua flotta. L’acquisizione è stata effettuata attraverso un noleggio a scafo nudo di 18 mesi con un accordo di diritto di acquisto. A seguito del completamento di questo accordo, la flotta della compagnia comprenderà nove navi portarinfuse, tra cui 3 Capesize, 3 Kamsarmax e 3 Panamax, con una capacità di trasporto totale di circa 1.004.289 tonnellate di dwt.

In termini di risultati finanziari, United Maritime ha registrato un fatturato netto di 11,6 milioni di dollari USA nel quarto trimestre del 2023, in calo rispetto ai 14,9 milioni di dollari USA dello stesso periodo del 2022. Le perdite nette rettificate per il trimestre sono state di 0,6 milioni di dollari USA, rispetto all’utile netto rettificato di 39,8 milioni di dollari USA nel quarto trimestre del 2022. Per l’intero anno 2023, i ricavi netti sono aumentati a 36,1 milioni di dollari USA da 22,8 milioni di dollari USA nel 2022, mentre l’utile netto rettificato è stato pari a 2,8 milioni di dollari USA, in calo rispetto ai 40,9 milioni di dollari USA dell’anno precedente.

United Maritime Corporation ha inoltre proseguito il suo impegno a premiare gli azionisti, distribuendo dividendi totali per 10,7 milioni di dollari USA negli ultimi 15 mesi, equivalenti a 1,38 dollari per azione, che rappresentano circa il 45% della capitalizzazione di mercato della società. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato un altro dividendo regolare trimestrale di 0,075 dollari per azione, che si traduce in un rendimento da dividendo annualizzato di circa l’11% per gli investitori.