Sergio Andrei su YouTube con il vidoclip di “Rockstar”

Su YouTube il video di Rockstar, il nuovo singolo di Sergio Andrei (Leave Music / distr. ADA Music Italy): alla regia, il cantautore romano e Mattia Cursi

Online su YouTube il video di Rockstar, il nuovo singolo di Sergio Andrei (Leave Music / distr. ADA Music Italy): alla regia, il cantautore romano e Mattia Cursi.

“Rockstar è tutta la mia vita fino a qui: racconta il rapporto con la mia famiglia e le difficoltà che ho affrontato fin da quando ero piccolo. Mi metto a nudo, raccontando il mio passato in maniera cruda, con sincerità e senza filtri. Ma non è solo questo. È una canzone che non rinuncia alla speranza e termina per questo con un messaggio di fiducia, per un presente e un futuro migliori.

Nel video entro in un taxi in una Roma notturna e deserta. Da quel momento racconto la mia storia all’autista. Il tutto appare come una confessione dove traccio le tappe fondamentali della mia vita. La solitudine che si percepisce nell’atmosfera del video è una citazione invertita a Taxi Driver di Martin Scorsese, in quanto nel video sono il passeggero e non l’autista come nel film.” racconta Sergio Andrei

Link: https://youtu.be/dzBxz5_7yiM

Crediti Video:

Regia: Sergio Andrei e Mattia Cursi

Fotografia: Mattia Cursi

Assistente fotografia e montaggio: Andrea Tudino

Stylist: Luciana Potito

Attore ruolo tassista: Renato Bonciarelli

Produttore Esecutivo: Lorenzo Calderale

Da sempre Sergio Andrei cura la direzione dei suoi videoclip, trovando un punto d’incontro tra il lato musicale e quello cinematografico, e rivestendo ancora una volta il ruolo d’attore, dopo le esperienze in Don Matteo, Che Dio c’aiuti, e Non c’è campo.

Rockstar è una ballad profondamente autobiografica, personale, tagliente e piena di cuore, che ha permesso al cantautore di vincere le selezioni di Area Sanremo.

Rockstar racconta il rapporto dell’artista con la sua famiglia e le difficoltà affrontate sin da bambino. Sergio Andrei si mette a nudo, racconta il suo passato con sincerità e senza artista consegna agli ascoltatori, assieme a un messaggio di fiducia per un presente e un futuro migliori.

La canzone, dalle forti sonorità pop, è stata prodotta da Tommaso Colliva, producer e sound engineer più volte nominato e vincitore di un Grammy Award.

Nato a Milano nel 1997, ma cresciuto a Roma, Sergio Andrei si è già distinto per il suo forte legame con il cantautorato e la capacità di parlare con lucidità dei vissuti suoi e di un’intera generazione. La sua ultima uscita “Bastardamore” (giugno 2023) è stata la colonna sonora della rassegna estiva “Il cinema in piazza” organizzata dal Cinema America di Roma.

Con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”