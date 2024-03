Previsioni meteo 9 marzo 2024: maltempo e calo termico

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 marzo 2024: tempo instabile con piogge e temporali e neve sui rilievi. Temperature in calo

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questo inizio di marzo. Nella giornata di oggi avremo maltempo lungo tutto lo Stivale con piogge e neve sui rilievi a oltre 1000 metri di quota. Si salveranno dalle precipitazioni solo le Isole maggiori ma durerà poco perché anche domani l’instabilità sarà grande protagonista con piogge su tutte le regioni e neve sull’arco alpino a quote collinari. Atteso anche un calo termico, con le temperature che si porteranno su valori di qualche grado inferiori alla media stagionale. Per un miglioramento ci sarà da attendere qualche altro giorno perché anche lunedì sarà una giornata instabile al Centro e al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 9 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni localmente anche intensi. In serata e in nottata maltempo su tutte le regioni con fenomeni diffusi. Neve fino a 500-800 metri. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sulla Toscana, nuvolosità in transito altrove ma con tempo stabile. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi a partire dai settori occidentali. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulla Sardegna con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con molte nuvole, piogge sulla Sardegna. In serata piogge sparse in arrivo su Molise e Sicilia, nuvoloso ma con tempo stabile altrove. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .