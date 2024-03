“Pizza Doc” stamani su Rai 2 in viaggio tra Prato e il Lago di Garda

Stamani su Rai 2 torna “Pizza Doc”: prima tappa in Toscana, per imparare la differenza tra i biscotti di Prato e i cantucci. Poi, in Veneto nei Comuni del Lago di Garda

Nell’undicesima puntata di “Pizza Doc” – in onda sabato 9 marzo alle 11.15 su Rai 2 – Tinto, Carolina Rey e i loro ospiti (i pizzaioli gourmet Giovanni Paolo Acierno e Daniele Reina) prepareranno antipasti e pizze dispensando consigli sulle varie tipologie di farina per ottenere degli impasti incredibili e replicabili a casa.

Le ricette saranno raccontate anche attraverso i servizi esterni che condurranno il pubblico alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese.

Prima tappa in Toscana, per imparare la differenza tra i biscotti di Prato e i cantucci, e come questi ultimi vengono realizzati. A seguire, in Veneto nei Comuni che si affacciano sul Lago di Garda e che sfruttano le caratteristiche del territorio per creare l’”Olio Garda Dop”, rinomato nell’intera regione.

Come in ogni puntata, Carolina metterà alla prova Tinto con degli indizi sui luoghi di destinazione rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni, quindi stimolerà i pizzaioli, non rivelando fino all’ultimo momento i prodotti che dovranno caratterizzare le ricette delle loro pizze. A Tinto, come di consueto, l’arduo compito di assaggiare e giudicare le creazioni dei due ospiti.