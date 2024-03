Perché un articolo scompare dal carrello online? Ecco le cause

Incontri costantemente l’irritante situazione di un articolo che scompare dal tuo carrello online? Ecco le cause di questo problema diffuso

Raccogliendo spunti da Steffan Black, un esperto di tecnologia di ZenShield, ci addentriamo nei dettagli di perché il tuo articolo scompare dal sistema del carrello online.

La complessa rete dei cookie

Prima di tutto, il diavolo è nei dettagli.

“La chiave è capire i cookie,” spiega Steffan Black. Nel mondo digitale, i cookie sono piccoli file di testo che raccolgono informazioni sul tuo comportamento di navigazione. Secondo Shift4Shop, sono i cookie che svolgono un ruolo fondamentale nel sistema del carrello online delle imprese di e-commerce. Fondamentalmente, quando ‘aggiungi al carrello’, viene creato un cookie per memorizzare la tua scelta.

Immagina un assistente di vendita in un negozio fisico che mette da parte un articolo che stai pensando di comprare. Ma, se questo assistente dovesse all’improvviso andarsene nel bel mezzo del tuo giro di shopping, ti troveresti senza un modo per tenere traccia dell’articolo che ti interessava. L’articolo, proprio come in un carrello online, si perde. Questo è esattamente ciò che accade con le sessioni dei cookie.

Esperti come Black fanno notare che questi cookie scadono tipicamente dopo un certo periodo. La durata è variabile, che va dalla cancellazione immediata a un lasso di tempo di alcuni giorni. Una volta che il cookie scade, il sito di e-commerce non ‘ricorda’ più il tuo articolo, facendolo scomparire dal carrello.

Aggiornamenti di sistema: il colpevole invisibile

Se hai lasciato degli articoli nel tuo carrello per un periodo più lungo, c’è la possibilità che un aggiornamento interrompa il tuo processo di acquisto. Steffan Black evidenzia che quando un rivenditore di e-commerce rilascia aggiornamenti di sistema, spesso rinfresca tutte le sessioni attive.

Questo ‘riavvio’ virtuale può portare al ritiro del tuo articolo dal carrello. Black suggerisce che, idealmente, gli articoli dovrebbero essere acquistati poco dopo essere stati aggiunti, per evitare di cadere vittima delle cancellazioni derivanti dagli aggiornamenti di sistema.

Shopping legato al browser: un punto fondamentale

Stai gestendo più finestre del browser, magari anche diversi dispositivi, per navigare in rete? Questo può influire direttamente sulla tua esperienza di acquisto online.

Steffan Black chiarisce: “Il tuo carrello online è specifico per dispositivo e browser. Aggiungere un articolo al tuo carrello su un dispositivo non lo sincronizza automaticamente su tutti i tuoi dispositivi.” Ogni dispositivo o browser ha il suo insieme di cookie. Quindi, gli articoli che aggiungi al tuo carrello in un browser non appariranno in un altro. Di conseguenza, si ha l’illusione che gli articoli siano andati persi.

Come proteggere gli articoli nel tuo carrello online

Se sei un acquirente che spesso lascia articoli nel carrello, sia per futuri acquisti o per mettere prodotti nella lista dei desideri, vorrai sapere come evitare il problema. Ecco alcuni consigli pratici da Black:

Effettua il checkout in modo proattivo: completa il tuo acquisto non appena possibile per evitare gli effetti dei cookie temporanei.

Monitora un solo dispositivo: scegli un unico dispositivo o browser per il tuo percorso di shopping online. In questo modo, il tuo carrello online rimarrà costante.

Effettua l’accesso: quando sei loggato, il tuo carrello online viene spesso collegato al tuo account, che fornisce una presa più solida sul tuo articolo rispetto al solo affidamento sui cookie.

Con questi punti in mano, sarai più preparato per navigare efficacemente nel panorama del retail virtuale.

Nel mondo dello shopping online, un ‘carrello’ è molto più di una semplice icona. Questa consapevolezza ti aiuta a fare acquisti in modo strategico e a semplificare il percorso dalla pagina del prodotto all’acquisto. Goditi un’esperienza di e-shopping senza intoppi e gratificante evitando consapevolmente le ‘perdite del carrello’. E proprio come esprime in modo così eloquente Steffan Black, “Qualsiasi cosa sia nel tuo carrello, è molto più vicina ad essere tua.”