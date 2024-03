Le conversazioni offline non sono così sicure come si pensa

Nuova analisi sulla consapevolezza che anche le tue conversazioni offline potrebbero non essere così private come immagini

Allora, stai chiacchierando con un amico sugli ultimi gadget da cucina davanti a un caffè. La prossima cosa che sai, il tuo feed sui social media è inondato di pubblicità per frullatori di alta qualità e tostapane intelligenti. Coincidenza? Forse, forse no. Benvenuto nel mondo della tecnologia avanzata integrata nel tuo smartphone che potrebbe ascoltare e analizzare le tue conversazioni “offline”.

“Solo i paranoici sopravvivono.” Andy Grove non era un esperto di privacy né ha previsto l’era della sorveglianza degli smartphone. Eppure, queste parole risuonano in modo inquietante oggi nel nostro mondo sempre connesso, dominato dagli smartphone.

Le orecchie nascoste nel tuo smartphone

Anche se può sembrare la trama di un oscuro romanzo di fantascienza, la realtà è che alcune app sono in grado di spiare le tue conversazioni private. Queste app contengono codici dannosi inseriti da sviluppatori malevoli provenienti da fonti inaffidabili. Una volta attivati, possono accedere e usare il microfono del tuo dispositivo per ascoltare le tue conversazioni offline, senza che tu ne sia consapevole o senza il tuo consenso. E non è tutto, anche le app affidabili di aziende rispettabili possono accedere al microfono del tuo smartphone a causa di “bug”.

Ecco come potrebbe svolgersi questo processo ingannevole:

Scarichi un’app da una fonte non affidabile. L’app chiede l’autorizzazione per utilizzare il microfono, nascosto tra le altre funzionalità dell’app. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’app può ora accedere al microfono del tuo dispositivo anche quando non stai utilizzando attivamente l’applicazione. La tua conversazione viene registrata e, in alcune circostanze, potrebbe essere analizzata e usata contro di te.

“È una forma silenziosa di spionaggio”, afferma Steffan Black. “E il fatto che accada nel palmo della tua mano lo rende ancora più inquietante.”

In prima linea in questa invasione digitale ci sono gli assistenti vocali sui tuoi smartphone e i loro omologhi, in particolare quelli che hai scaricato da quei siti web loschi. Progettati per reagire ai comandi vocali, questi assistenti sono sempre in ascolto, o comunque pronti ad ascoltare. Quindi, quando pronunci una parola o una frase simile al loro comando di attivazione, iniziano a registrare la tua conversazione, mettendo potenzialmente a rischio le tue informazioni private.

La situazione si complica con alcune applicazioni per smartphone. Chiedono in modo conveniente l’autorizzazione per il tuo microfono e, se concessa, possono intercettare le tue conversazioni offline. E la ciliegina sulla torta di questa sorveglianza digitale sono i dispositivi abilitati al Bluetooth nelle vicinanze che possono rilevare le onde sonore attorno al tuo telefono. Di conseguenza, l’intimidazione del campo minato digitale risuona più forte e chiara ogni giorno che passa.

Sempre più persone ritengono che le nostre chiacchierate offline stiano alimentando un meccanismo digitale invisibile, spesso senza la nostra conoscenza o il nostro consenso. Alcuni si chiedono se i loro smartphone rilevino le parole pronunciate, le trascrivano in testo e le analizzino per la pubblicità mirata.

La visione informata di Steffan Black

Steffan Black, rinomato esperto di tecnologia di ZenShield, spiega questa discrepanza: “Mentre la maggior parte di noi ritiene che i nostri smartphone siano sempre sicuri, la realtà è diversa. Molte applicazioni oggi hanno una tecnologia progettata per ‘ascoltare’ l’ambiente dell’utente quando vengono pronunciate determinate parole.

Come navigare in questo campo minato digitale

Allora, cosa puoi fare per proteggere le tue conversazioni offline? Secondo Steffan Black, esperto di tecnologia di ZenShield, la consapevolezza è la chiave. Black suggerisce questi passaggi per proteggere le tue comunicazioni:

Scarica solo da fonti affidabili: Evita di scaricare app da fonti sospette; piuttosto, attieniti agli app store più noti per garantire che tutti i download delle app siano sottoposti a controlli rigorosi prima di essere resi disponibili al pubblico. Rivedi e aggiorna regolarmente le tue impostazioni sulla privacy: Rimani aggiornato su eventuali aggiornamenti o modifiche ai termini sulla privacy per i tuoi dispositivi. Rimani informato sulle funzionalità di attivazione vocale: Capire come funzionano funzionalità come Siri, Google Now e Bixby può aiutarti a prendere il controllo della tua privacy. Limita le autorizzazioni per le app: Più autorizzazioni richiede un’app, più accesso ha alle tue informazioni. Installa e mantieni uno scudo per la privacy: Installa un software per la privacy affidabile. ZenShield offre una protezione robusta della privacy progettata per salvaguardare le tue informazioni personali. Rimani aggiornato: Tieniti informato sull’evoluzione del panorama tecnologico e riconosci le potenziali minacce alla privacy.

Se è fondamentale rimanere prudenti, è altrettanto importante non lasciarsi sopraffare dalla paranoia. La tecnologia, pur presentando alcuni rischi, sta anche facilitando la vita in modi impensabili”, afferma Black. Rassicura che con queste linee guida in atto e una consapevolezza attiva del panorama digitale in evoluzione, è possibile instaurare un rapporto equilibrato con la tecnologia moderna.

Man mano che ci addentriamo sempre più nell’era digitale del ventunesimo secolo, il ruolo della tecnologia nelle nostre vite diventerà sempre più preponderante e integrato. Ma ciò non significa che debba dettare il corso delle nostre vite. Adottare abitudini di utilizzo intelligente della tecnologia, rimanere informati e implementare pratiche complete sulla privacy può garantire che restiamo al comando, proteggendo la nostra privacy nelle conversazioni offline un passo alla volta.

“Non si tratta di fuggire dalla tecnologia, ma di sapere come conviverci.” – Steffan Black, Esperto di tecnologia ZenShield. Sei pronto a compiere questi passi essenziali verso la privacy e a procedere in sintonia con la tecnologia?