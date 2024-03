I “Curci fa scuola days” a Didacta Italia a Firenze

Musica e tecnologia in classe con i “Curci fa scuola days” a Didacta Italia, fiera di riferimento per la scuola alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 marzo 2024

Musica e tecnologia in classe con i “Curci fa scuola days” a Didacta Italia, fiera di riferimento per la scuola in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 marzo 2024. Allo stand delle Edizioni Curci, H19 del padiglione Cavaniglia, si svolgeranno tre intense giornate di formazione, con i più autorevoli esperti di didattica musicale e di tecnologia applicata alla musica. In programma 22 incontri gratuiti, ricchi di contenuti aggiornati e di proposte pratiche da utilizzare subito in classe.

I “Curci fa scuola days” forniranno ai partecipanti l’opportunità di aggiornarsi e confrontarsi su temi e pratiche di grande attualità. Alcuni incontri più specifici si rivolgono ai docenti di musica, altri invece sono adatti anche a chi non ha una preparazione musicale, ma desidera scoprire le potenzialità della musica nell’attività didattica, ad esempio per arricchire il curricolo di educazione civica.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito web di Didacta, dove è già possibile prenotarsi: https://bit.ly/EventiCurciDidacta24. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Lo stand Curci disporrà dunque di una vera e propria aula per la formazione docenti: lo spazio sarà accessibile in esclusiva a chi si prenota agli incontri e fino a esaurimento posti.

Il programma degli incontri

“Il docente tecnologico: insegnare musica nella scuola 4.0” è pensato per chi desidera utilizzare le tecnologie informatiche per fare musica a scuola anche senza alcuna formazione specifica.

“Il docente tecnologico: software app e web app per la didattica musicale” farà conoscere in dettaglio decine di software, app e siti internet raggruppati per singola disciplina musicale.

“Il docente tecnologico: Trucchi e consigli per l’insegnante di musica. Frequently Asked Questions” darà risposta alle domande più frequenti poste da chi deve introdurre la tecnologia a scuola, in particolare per l’insegnamento della musica, e raccolte nei corsi “Curci fa scuola” tenuti a cura di Beppe Bornaghi.

A condurre questi tre incontri sarà Beppe Bornaghi: musicista, compositore, docente di tecnologia musicale presso Conservatori di Stato, Scuole di musica e IITM di Roma. È esperto formatore docenti nel campo della tecnologia applicata alla didattica musicale in ogni ordine scolastico, e Responsabile Nazionale Midimusic Educational e Finale Italia. Docente formatore per “Curci fa scuola”, ha pubblicato con Edizioni Curci manuali di tecnologia musicale e la guida pratica Il docente tecnologico. Insegnare musica nella scuola 4.0.

“Narrativa e musica in classe”. Le storie di celebri musicisti classici, jazz, pop, rock, come strumento di conoscenza dei generi musicali, dialogo interculturale e inclusione. Reno Brandoni racconta di uomini e donne di talento che hanno saputo trasformare le proprie difficoltà in tratti distintivi e caratteristici della loro espressione artistica. Conoscere le vicende individuali e la cultura da cui provengono renderà la scoperta dei vari generi musicali più coinvolgente.

Reno Brandoni, chitarrista e scrittore, ha alle spalle un’importante carriera di collaborazioni con musicisti protagonisti della scena internazionale. Dal 2017 introduce i ragazzi ai miti del jazz e del rock, attraverso albi illustrati e racconti pubblicati con Edizioni Curci nella collana “Leggende della musica”. È formatore docenti nei corsi di aggiornamento “Curci fa scuola”.

“Canti dal mondo. Il contributo della musica per la scoperta e la valorizzazione delle culture” con Cecilia Pizzorno. Cantando visitiamo il mondo, scopriamo tradizioni e strumenti musicali e assaporiamo sonorità diverse. Le storie cantate evidenziano i legami fertili tra parole e suoni; da sempre in ogni parte del mondo, i canti e le musiche si tramandano tra le varie generazioni. I canti della tradizione orale sono ricchi di stimoli didattico pedagogici: promuovono il coordinamento dei movimenti, presentano vocaboli nuovi e nozioni, concorrono allo sviluppo della concentrazione, dell’attenzione e della memoria.

Cecilia Pizzorno, musicista, insegnante e formatrice, partecipa a progetti di formazione e ricerca negli ambiti della didattica e pedagogia musicale. Ha collaborato con la SIEM – Società Italiana per l’Educazione Musicale, è membro del coordinamento nazionale Nati per la Musica, della redazione di Musicheria.net e della rivista UPPA -Un Pediatra Per Amico. È docente di corsi di animazione musicale con persone disabili e soggetti svantaggiati. Ama cantare e inventare storie sonore con i bambini. È autrice di libri sulla musica e la prima infanzia.

“Canzoni e creatività in classe per l’educazione civica, la conoscenza di sé e la scoperta delle emozioni” con Lorenzo Tozzi. La musica è linguaggio espressivo tipicamente umano. Le canzoni, fatte di suoni e parole, sono un mezzo potente di trasmissione di significati. Con le sue Canzoni della Costituzione e Canzoni delle emozioni, Lorenzo Tozzi mostrerà ai partecipanti come, attraverso testi e musica, sia possibile lavorare sui temi dell’educazione civica, della scoperta di sé e dei propri stati emotivi, rendendo ogni bambino protagonista attraverso il canto e la creatività condivisa in classe.

Lorenzo Tozzi, avvocato e musicista, è cantante, autore e compositore di canzoni. Per Edizioni Curci pubblica, insieme con Maria Elena Rosati, la collana “I miei libri delle canzoni”, raccolte di brani amatissimi dai bambini e dedicati a temi diversi: gli animali, i mestieri, le emozioni, la Costituzione, i proverbi. Conduce su Rai Radio Kids e Rai Play Sound programmi di successo di cui è coautore. Tiene corsi di aggiornamento per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia e seminari e laboratori in scuole e università.

“A scuola con l’ukulele. Workshop con attività da utilizzare subito in classe” è un laboratorio in cui sperimentare attività e canzoni da suonare subito in classe. Non è necessario saper suonare per partecipare. Sara Magon spiega tutto quel che c’è da sapere sull’ukulele: cos’è, com’è fatto, come si suona e perché è un prezioso alleato in ambito educativo. Con spunti di giochi e attività per avvicinare i bambini alla musica attraverso l’ukulele e suonare subito una canzone. Non mancheranno idee utili per lo spettacolo di fine anno scolastico.

Sara Magon, musicista ed esperta didatta, è docente di chitarra presso la scuola secondaria a indirizzo musicale. Ha maturato una lunga esperienza di insegnamento in contesti e con soggetti diversi. Ha fondato la prima orchestra di ukulele con 130 bambini della scuola primaria, e sviluppato un progetto per ragazzi in dispersione scolastica a Scampia, Napoli. Tiene regolarmente corsi di formazione docenti per Curci fa scuola. Ha seguito corsi di musicoterapia e la formazione di livello avanzato sulla Music Learning Theory di Edwin Gordon.

“Giochi d’orchestra: metodologie didattiche per ensemble scolastici” con Simone Genuini, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Stabilire una relazione sonora tra i giovani musicisti, mediata dai propri strumenti, è un obiettivo da raggiungere in ogni momento d’orchestra. Il tempo trascorso insieme può assumere le caratteristiche di un laboratorio ove scoprire, (s)comporre, improvvisare, inventare, ricercando le condizioni per una condivisione autentica ed una conoscenza profonda.

Simone Genuini, direttore d’orchestra e pianista, è direttore, dalla sua fondazione, della JuniOrchestra, l’orchestra dei ragazzi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Da anni si occupa di ricerca musicale con particolare attenzione agli aspetti pedagogici, metodologici e tecnici dell’apprendimento della musica nei bambini e negli adolescenti attraverso la musica d’insieme. Formatore esperto è un punto di riferimento per i docenti che lavorano con ensemble scolastici.

“La musica in cartella: l’educazione musicale nella scuola primaria in pratica” è il workshop in cui sperimentare attività di musica originali e pronte all’uso. Prendendo spunto dall’omonimo metodo, l’autrice Paola Bertassi introduce i docenti a un percorso didattico creativo, interdisciplinare e progressivo. Propone attività da usare subito in classe sulla lettura delle note, sull’ascolto, giochi di movimento e idee per saggi e spettacoli di fine anno e molto altro, anche grazie l’uso delle tecnologie.

Paola Bertassi, musicista, compositrice, direttrice di coro e docente di musica nelle scuole primarie e secondarie di I grado, è direttrice della “Scuola di musica Città di Novate”. Con Edizioni Curci ha pubblicato diversi libri per la didattica musicale a scuola e in particolare il corso per la scuola primaria “La musica in cartella”. Tiene regolarmente corsi di formazione e aggiornamento docenti per Curci fa scuola sulla didattica musicale nella scuola primaria anche per non specialisti.

Edizioni Curci è tra le più importanti case editrici musicali italiane, fondata a Napoli nel 1860 e trasferitasi poi a Milano è ancora oggi indipendente e nelle mani della famiglia fondatrice. Edizioni Curci Music & Books è la divisione che cura il repertorio di musica classica e il catalogo di libri per ragazzi, saggistica, scolastica pubblicati con i marchi Edizioni Curci, Curci Young, Curci Jazz, Curci AudioPro, Bèrben e Maurri. È inoltre Ente accreditato MIM per la formazione del personale scolastico ai sensi della Direttiva n. 170/2016 con il progetto Curci fa scuola: la piattaforma online e il catalogo dei corsi di aggiornamento docenti sulla didattica musicale e la tecnologia applicata all’insegnamento della musica.

Informazioni: www.curcifascuola.it formazione@edizionicurci.it

