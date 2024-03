Forte rallentamento cognitivo sintomo del long Covid

Uno studio ha dimostrato che un pronunciato rallentamento cognitivo distingue le persone con long COVID dalle altre

Uno studio trasversale, i cui risultati sono stati pubblicati online su “eClinicalMedicine”, ha dimostrato che un pronunciato rallentamento cognitivo distingue le persone con long COVID dalle altre.

In un compito di 30 secondi che misurava il tempo di reazione semplice, il rallentamento cognitivo da moderato a grave era evidente tra i pazienti con long COVID rispetto agli individui sani di pari età che avevano avuto una precedente infezione sintomatica da SARS-CoV-2 e si erano ripresi, riferiscono i ricercatori, guidati da Sijia Zhao, del dipartimento di Psicologia Sperimentale dell’Università di Oxford (UK).

I pazienti con Long COVID hanno risposto agli stimoli visivi più lentamente di circa 3 deviazioni standard rispetto ai controlli sani, riferiscono Zhao e colleghi. Più della metà (53,5%) dei pazienti con long COVID aveva una velocità di risposta inferiore a 2 deviazioni standard rispetto alla media di controllo, suggerendo che il tempo di reazione lento era un deficit cognitivo comune.

Lo studio rappresenta la prima robusta dimostrazione del rallentamento come reliquato cognitivo delle condizioni post-COVID, dichiarano i ricercatori.

È anche il primo marcatore cognitivo oggettivo trovato per il long COVID, aggiungono. «È importante sottolineare che questo marcatore può essere misurato in modo affidabile e semplice utilizzando un’attività di 30 secondi basata sul web, quindi ha il potenziale per essere un indicatore per monitorare i progressi della riabilitazione del long COVID» specificano Zhao e colleghi.

Valutazioni effettuate mediante due test neuropsicologici

Gli autori hanno studiato 270 pazienti con diagnosi di condizione post-COVID (chiamata anche long COVID) in due diverse cliniche e li hanno confrontati con due gruppi di controllo: quelli che avevano avuto un’infezione da SARS-CoV-2 ma non avevano sperimentato il long COVID dopo la guarigione e quelli che non erano mai stati infettati.

Tutti i pazienti affetti da long COVID hanno completato lo studio tra il maggio 2021 e il luglio 2023 presso l’ospedale universitario di Jena in Germania o presso la clinica Long COVID di Oxford e hanno soddisfatto i criteri diagnostici del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) per il long COVID. Il tempo medio dalla diagnosi di COVID-19 è stato di 326 giorni e il 20% dei pazienti è stato ricoverato in ospedale quando ha avuto un’infezione acuta da SARS-CoV-2.

I partecipanti hanno effettuato due brevi compiti cognitivi basate sul Web, l’SRT-task (Simple Reaction Time) e il test di vigilanza numerica (NVT).

Il compito SRT richiedeva ai partecipanti di premere la barra spaziatrice quando un grande cerchio rosso appariva al centro dello schermo. Dopo aver premuto la barra spaziatrice, il cerchio rosso scompariva e riappariva dopo intervalli casuali che variavano da 0,5 a 2 secondi. Il numero totale di prove è stato di 16 (le prime due studi non sono stati incluse nell’analisi).

Questo compito è stato svolto da 119 pazienti affetti da long COVID (età media: circa 47 anni; 67,2% donne), 63 pazienti COVID che si erano ripresi e 75 persone che non avevano mai avuto il COVID. Il tempo medio di reazione per i controlli sani (sia guariti dal COVID che senza gruppi COVID) è stato di 0,34 secondi. I pazienti affetti da long COVID hanno risposto molto più lentamente, con una media di 0,49 secondi. La depressione e altri sintomi di salute mentale non hanno predetto il rallentamento cognitivo.

Un totale di 194 partecipanti ha completato l’NVT, un compito online di attenzione visiva sostenuta utilizzato in altri studi sulla nebbia cerebrale nel long COVID. I partecipanti dovevano rimanere vigili e monitorare un flusso di numeri in rapida evoluzione, quindi premere la barra spaziatrice quando individuavano il bersaglio insolito “0”. Dopo ogni minuto durante il test, hanno riportato il loro livello di affaticamento e motivazione su una scala analogica visiva.

Analogamente alle loro prestazioni sull’SRT, i pazienti affetti da long COVID hanno impiegato molto più tempo per reagire agli obiettivi dell’NVT rispetto a entrambi i gruppi di controlli sani. Questa lentezza è stata mantenuta per tutto il corso dei 9 minuti e non poteva essere spiegata scambiando la velocità con la precisione.

I pazienti affetti da long COVID che non sono stati ricoverati in ospedale con infezione acuta hanno anche mostrato un significativo rallentamento cognitivo rispetto ai pazienti COVID non ospedalizzati che non hanno sviluppato il long COVID. «Ciò indica che il rallentamento cognitivo osservato nelle condizioni post-COVID-19 non era semplicemente dovuto alla malattia acuta da COVID-19» osservano Zhao e colleghi.

I limiti dello studio includono la mancanza di valutazioni neuropsicologiche complete sia per i pazienti con long COVID che per i controlli. Alcuni pazienti affetti da long COVID potrebbero avere avuto neuropatia periferica o problemi articolari che avrebbero potuto influenzare le loro risposte motorie, riconoscono i ricercatori. Inoltre, i sintomi cognitivi non erano sempre presenti nei pazienti affetti da long COVID.

Zhao S, Martin EM, Reuken PA, et al. Long COVID is associated with severe cognitive slowing: a multicentre cross-sectional study. EClinicalMedicine, 2024 Jan 25. doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102434. Epub ahead of print. leggi