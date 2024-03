Fedele in radio con il singolo “Balli da sola”

“Balli da sola” è il nuovo singolo di Fedele, un brano che non racconta solo le emozioni altalenanti di una ragazza, ma è un manifesto per chi vive un periodo buio

“Balli da sola” è il nuovo singolo del cantautore Fedele, un brano che non racconta solo le emozioni altalenanti di una ragazza, ma è un vero e proprio manifesto per tutte quelle persone che vivono un periodo buio, caratterizzato da tristezza e solitudine.

Gianluca: Quando ci si lascia sopraffare dagli stati d’animo negativi, si diventa incapaci di sorridere alla vita. La felicità diventa quasi un miraggio. Le battaglie quotidiane e i conflitti interiori tolgono tutte le forze alla persona che li vive. In questa canzone, però, ci sono due elementi, che rappresentano la luce in fondo al tunnel: il ballo e la pioggia. Il ballo, che nel brano raffigura la libertà e la spensieratezza, riesce a ridare la forza e a far evadere da una triste realtà. La pioggia è un’amica che arriva all’improvviso e spazza via tutti pensieri negativi e le sensazioni dolorose.

Il brano urban/pop, scritto da Fedele (etichetta The Lab Music Factory, distribuzione Ingrooves), è stato prodotto da Defurias (Ocean Music – Modena), che è riuscito a seguire il crescendo emotivo del testo, realizzando una sintesi perfetta tra parole e musica.

Biografia

FEDELE, all’anagrafe Gianluca Fedele, è un cantautore nato a Roma l’11 febbraio del 2000. La sua passione per la scrittura si manifesta fin da bambino con la poesia. Da adolescente si appassiona alla musica pop e rap italiana. A 15 anni scrive la sua prima canzone. Nel corso degli ultimi anni arriva più volte alle finali di Area Sanremo e del contest di Anas e Radio Italia sulla sicurezza stradale. Nel 2020 vince il Summer Day Contest di Fondi. A ottobre 2022 canta i suoi inediti sul palco del MEI di Faenza. I suoi brani sono stati trasmessi da molte radio e sono entrati in diverse playlist editoriali di Spotify, tra cui Sanguegiovane e Generazione Z. Ad agosto 2023 si esibisce sul palco di DeejayOnStage a Riccione davanti a migliaia di persone. La musica per il cantautore è una cura, uno strumento per elaborare il proprio vissuto, per superare il dolore più profondo e per esprimere le emozioni più pure. L’artista confessa che: “Fedele è più Gianluca di Gianluca stesso”.