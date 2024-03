Natalyna nelle radio e in digitale con “Da sola nel mondo”

“Da sola nel mondo” è il nuovo singolo di Natalyna disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Da sola nel mondo” è un brano che affronta il tema di una relazione a distanza, offrendo una prospettiva che può essere interpretata sia nel contesto di un rapporto con un amante lontano che con una persona che non fa più parte del presente. La canzone suggerisce che la posizione fisica di quella persona diventa irrilevante, poiché l’amore che si prova per lei supererà ogni barriera geografica. La vicinanza emotiva viene sottolineata, indicando che anche solo attraverso il ricordo o nel cuore, si può restare in stretto contatto con chiunque sia lontano, creando un legame indelebile che persiste al di là delle distanze fisiche.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Durante la creazione di questa canzone con Matteo Gravante, abbiamo immerso i nostri pensieri nei momenti cruciali della mia vita. Ho scelto di esplorare il tema dell’amore a distanza a causa della perdita della mia adorata nonna, della separazione geografica dal mio ragazzo nel sud dell’Italia e della decisione di lasciare la mia famiglia in Inghilterra per stabilirmi in Italia. In quel momento, i sentimenti di tristezza, solitudine e amore intenso per tutte queste persone erano palpabili. Con Matteo, ho condiviso questi vissuti ed è stato proprio in quel contesto che la magia è sbocciata! Ascoltare e cantare questa canzone evoca emozioni profonde perché racconta la mia storia, ma non solo la mia: credo che molte persone possano identificarsi in essa, conferendole un valore universale. Personalmente, trovo magico potermi immedesimare nelle canzoni che ascolto, poiché ciò crea un legame speciale con la musica e l’artista.”

Biografia

Natalina Francesca Dell’Armi, in arte Natalyna, nasce a Blackpool nel Regno Unito, l’11 febbraio 2002, da genitori entrambi italiani. Fin da bambina si innamora del canto e della recitazione quando a 2 anni partecipata alla sua prima recita. Crescendo, inizia le lezioni di canto e studia all’Università di Londra Musical Theatre. Ha sempre dato priorità al canto, dedicandosi a lunghe giornate di studio, frequentando la scuola dalle 8 del mattino fino a volte alle 22 di sera per le attività extrascolastiche di canto e recitazione.

Ha partecipato a musical come “Les Misérables”, interpretando il ruolo di Eponine, il suo sogno nel cassetto. Ha fatto parte del coro della scuola, si è esibita in giro per l’Inghilterra, incluso Westminster Abbey, e in Europa, cantando anche davanti all’ex presidente di Malta e davanti al sindaco di Dallas, Texas.

Successivamente, ha deciso di perseguire la sua passione e costruire una carriera in Italia, dove firma un contratto con Joseba Publishing.