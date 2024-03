Lo spettacolo “Ultimo strip” in scena al Teatro Belli

Lo spettacolo ULTIMO STRIP di Rossella Pugliese, in scena dall’8 al 10 marzo al Teatro Belli di Roma: le informazioni utili

Nuova settimana all’insegna della Rassegna EXPO –TEATRO ITALIANO CONTEMPORANEO al Teatro Belli con ULTIMO STRIP di Rossella Pugliese, in scena dall’8 al 10 marzo.

ULTIMO STRIP è un monologo sfacciato e appassionato, raccontato senza freno alcuno da una spogliarellista devota alla sua “missione” lussuriosa. Un racconto che, dopo un inizio spavaldo e leggero, entra gradualmente nella sfera dei sentimenti facendo crollare convinzioni e sicurezze, scoprendo il pericolo di un lento e inesorabile processo di autodistruzione. Tutte le volte, ogni uomo ruba una parte della sua coscienza, annebbiando ricordi, sorrisi, calpestando il suo tentativo di esistere. Trova rifugio nell’unico uomo che non l’ha mai sfiorata, il “dottore” come lo chiama lei. Amare o essere amata, non fa differenza, lei non se ne accorge, lei non c’è, lei non esiste. Il suo “ultimo strip” si rivelerà in realtà come un primo fondamentale tentativo di salvataggio.