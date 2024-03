In prima visione su Rai 3 il film “Saint Judy”: ecco la trama

Stasera su Rai 3 in prima visione televisiva il film “Saint Judy” di Sean Hanish, con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Alfred Molina: la trama

Per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, la Direzione Cinema e Serie Tv propone tre film che trattano il tema dell’emancipazione femminile in periodi storici e ambiti differenti, in onda venerdì 8 marzo in prima serata.

Su Rai 3, in prima visione alle 21.20, “Saint Judy” di Sean Hanish, con Michelle Monaghan, Leem Lubany, Alfred Molina. Il film è basato sulla storia vera dell’avvocatessa americana Judy Wood che, grazie ai suoi studi ed alla sua specializzazione in diritto di immigrazione, è riuscita a far cambiare la legge sul diritto di asilo negli Stati Uniti.