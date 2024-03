Il film “Kung Fu Jungle” stasera su Rai 4: la trama

Prima serata tra brivido e arti marziali su Rai 4 con il film “Kung fu Jungle” con protagonista Donnie Yen: ecco la trama

Per il ciclo “Last Action Heroes”, venerdì 8 marzo alle 21.20, Rai 4 propone un’importante prima visione con il film “Kung Fu Jungle”, interpretato dalla star Donnie Yen. Grande esperto di arti marziali, Hahou Mo lavora come istruttore di difesa per la polizia di Hong Kong, ma un incidente mortale stronca la carriera dell’uomo, che viene arrestato per omicidio colposo.

Tre anni dopo, un serial killer sta uccidendo proprio gli istruttori di arti marziali e Hahou rivela all’ispettrice Luk Yuen-Sum di conoscere l’identità del killer, facendo un patto con la polizia: li aiuterà a prendere l’assassino in cambio della libertà. Il divo del cinema action Donnie Yen (“Ip Man”) e Charlie Yeung sono i protagonisti di un avvincente poliziesco d’azione “made” in Cina e a Hong Kong, diventato in breve tempo un cult.

Un grandioso spettacolo d’azione, con coreografie complesse dei vari stili di combattimento – per le quali Wei Tung, Donnie Yen, Hua Yan e Bun Yuen si sono aggiudicati un premio all’Hong Kong Film Awards – “Kung Fu Jungle” è anche un tributo alla storia del cinema d’azione cino-hongkonghese, con camei di Jackie Chan e David Chiang, e una dedica a Bruce Lee e al produttore della Golden Harvest, Raymond Chow.