Fuori “You Are All My Life”, il nuovo singolo di Nenovibes

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “You Are All My Life” (BIT Records), il nuovo singolo di NENOVIBES

L’universo della musica dance si prepara a una nuova scoperta con l’entusiasmante debutto del progetto “NENOVIBES” e il singolo “You Are All My Life“. Questo brano è pronto a far vibrare le piste da ballo di tutto il mondo.

Dietro il velo dell’oscurità si nasconde un produttore e autore di brani con una carriera che parte alla fine degli anni ’90, e ora emerge con una nuova identità, pronta a guidare gli amanti della musica in un viaggio di emozioni e ritmo. “NENOVIBES” porta un tocco di mistero e passione a ogni nota, mescolando abilmente gli elementi pop, rock e dance per creare un suono unico e coinvolgente.

La canzone “You Are All My Life” trasporta l’ascoltatore in un mondo in cui l’amore è la forza vincente. Il brano è supportato anche dal video clip ufficiale: https://youtu.be/szqE73Ssbsw

Su etichetta BIT RECORDS