“Arrivedercissimo” è il nuovo singolo dei Noblesse Oblige!

In rotazione radiofonica “Arrivedercissimo”, il nuovo singolo dei Noblesse Oblige! disponibile anche sulle piattaforme digitali di streaming

“Arrivedercissimo”, il nuovo singolo dei Noblesse Oblige!, è una formale ballad che parla di una storia d’amore che si conclude. Se il partner o la partner decide di porre fine alla relazione, la cosa più opportuna da fare è allontanarsi come richiesto e porgere cordiali saluti, senza dimenticare di mantenere la propria usuale eleganza. Si propone pertanto l’uso del seguente neologismo, all’uopo coniato:

ARRIVEDERCÌSSIMO – inter., s.m.inv. – Espressione di saluto fra persone che si separano, ma senza particolare speranza di rivedersi. Come esclam., fam., dopo che il partner ha comunicato di voler troncare una relazione: va bene, a.!; ho capito, allora a.!; spesso rafforzato: a. e grazie!; a. e cordiali saluti!

Il nuovo brano dei Noblesse Oblige! è stato prodotto da Francesco Musacco, vincitore di due Festival di Sanremo con i suoi arrangiamenti e produttore, tra gli altri, di brani di successo di Simone Cristicchi, Povia, Emma, Luca Carboni e Alex Baroni.

Commentano i Noblesse Oblige! a proposito del brano: “Se il partner vuole improvvisamente porre fine ad una relazione, senza peraltro esporre convincenti motivazioni, tutto sommato è una buona notizia: perché continuare a perdere tempo con una persona che non ti considera adeguatamente? Occorre salutarla in modo appropriato, mantenendo compostezza ed aplomb. Per il progresso delle scienze e della lingua italiana, abbiamo quindi ritenuto opportuno coniare un termine da poter rivolgere al proprio partner in questa situazione. L’Accademia della Crusca sarà certamente felice di aggiungere questa interiezione tra le parole nuove, visto che verrebbe alfabeticamente appena dopo termini ben più discutibili, tipo armocromia”.

Il videoclip di “Arrivedercissimo” è stato diretto da Paolo Marchione, regista che ha firmato, tra gli altri, video di artisti del calibro di Negramaro, Elisa, Zero Assoluto, Subsonica, Stadio, Velvet e Chiara Galiazzo.

Il video racconta di una cena al ristorante tra due partner in crisi, diremmo in senso ampio del termine. Oltre a raccontare il disagio della coppia, il video non manca di descrivere altresì il percepibile disagio del cameriere, che viene a trovarsi in una situazione non prevista nemmeno dalle più attente procedure HACCP.

Biografia

I Noblesse Oblige! sono una band di persone ben educate, che ritengono che, in un mondo dove spesso vince chi strilla di più, sia meglio comportarsi con cortesia e buone maniere. Il tempo darà loro ragione? Non è detto, ma nel frattempo stanno pubblicando i loro primi singoli.

Il leader della band si chiama Marco Iecher ed è un avvocato e docente universitario dedito al cantautorato pop.

“Arrivedercissimo” è il nuovo singolo.