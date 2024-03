Vasco Rossi celebra la Festa della Donna con una canzone cantata da Denise Faro

Vasco Rossi è pronto a regalare una sua nuova canzone. Il rocker ha scritto un inedito per celebrare la Festa della Donna e ha affidato il testo alla voce di Denise Faro.

“Denise ha cantato benissimo, proprio come avevo immaginato nello scrivere questo nuovo pezzo. È stato coinvolgente realizzare, registrare e ‘impacchettare’ questa canzone. Doveva essere una sorpresa per voi ma non ero sicuro di poter fare tutto nei tempi. Ce l’ho fatta. Adesso che sono riuscito a ultimare tutte le fasi, siamo pronti a mixare e sarà finita prima che io torni in Italia”, ha scritto l’interprete di “Vita spericolata” che al momento si trova a Los Angeles.

“Premeditata e pensata, non a caso, abbiamo lavorato intensamente un mese per arrivare puntuali alla data che avevo follemente immaginato. Il giorno della festa della donna, l’8 marzo, assieme alle mimose in esclusiva planetaria O4U! arriverà una canzone onesta e sincera, dalla parte del donne, libere libere, anche di dire no“, ha spiegato l’artista. E, infine , ha fatto sapere: “Per ultimo abbiamo scelto il titolo: Libera se mi va“.

Qualche giorno fa, Rossi aveva raccontato: “È un’esperienza immersiva e coinvolgente quella che sto facendo a Los Angeles. La canzone scritta con Roberto Casini come omaggio a tutte voi interpretata da Denise Faro mi ha portato in studio ogni giorno per gli ultimi 20 giorni. Era da molto tempo che non seguivo tutto il processo, dalla creazione, all’ arrangiamento, alla registrazione, al canto in sala di registrazione. Come un vero produttore”.

E poi aveva svelato: “È stato un periodo ‘interessante’. Ho capito come sempre molte cose, soprattutto che amo la musica e tutto questo universo che mi permette di vivere. Presto tornerò per i miei concerti. Ready for the next tour”.

DENISE FARO: “STO VIVENDO UN SOGNO”

Denise ha aperto i concerti a San Siro del Blasco il 6 e il 7 giugno 2019. “Oggi- ha raccontato Denise- sto vivendo un sogno, sono in studio con lui a registrare una canzone che mi rispecchia a pieno. Lui mi ha capita. Libera e se mi va, non poteva esserci titolo migliore per una canzone che racconta di come si sente una donna quando è ‘libera di amare’ e di quanto l’amore stesso, amare ed essere amati, sia quello che ci fa stare bene davvero, sia la nostra libertà più grande”.

VASCO E LE CANZONI SCRITTE ALLE COLLEGHE

Non è la prima volta che il Blasco scrive una canzone per una donna. Ha realizzato “Vuoto a perdere” per Noemi, “E dimmi che non vuoi morire” e “Sparami al cuore” per Patty Pravo e “Una sgommata e via” per Paola Turci. Per Irene Grandi ha scritto “La tua ragazza sempre”, “Prima di partire per un lungo viaggio” e “Finalmente io”. Per Laura Pausini, invece, “Benedetta passione”.