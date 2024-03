Il film “Greta” con Isabelle Huppert stasera su Rai 2: la trama

Isabelle Huppert diretta dal premio Oscar Neil Jordan nel film “Greta” che Rai 2 propone stasera in prima serata: ecco la trama

Un giallo emozionante e complesso, di contorno hitchcockiano, dal regista premio Oscar Neil Jordan: giovedì 7 marzo alle 21.20 su Rai 2 c’è “Greta”, con Isabelle Huppert in una delle sue più recenti trasferte hollywoodiane. La giovane cameriera Frances vive a New York con l’amica Erica.

Un giorno, in metropolitana, ritrova una borsetta con dentro dei documenti: la riporta alla proprietaria, Greta Hildeg, che si mostra gentile e amichevole, e le racconta di essere una vedova francese, con una figlia che studia a Parigi. Le due donne fanno amicizia e Frances comincia a frequentare Greta. Ma una sera, a cena a casa della donna, la ragazza trova per caso in un armadio una serie di borsette identiche a quella che aveva ritrovato lei. Ciascuna delle borse è etichettata con un nome e un numero di telefono, compreso il suo.

Avvincente storia scritta dallo stesso Jordan, che proprio per la sceneggiatura aveva ottenuto l’Oscar nel 1993 col suo “La moglie del soldato”: l’intreccio è sostenuto in modo eccellente dall’interpretazione di Isabelle Huppert, come altre volte in perfetto equilibrio tra parvenza raffinata e squilibrio mentale. Ma Chloë Grace Moretz le tiene testa senza trovarsi mai in soggezione. Nel cast anche Maika Monroe.