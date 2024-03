Da inizio anno gli ordini delle navi a metanolo toccano quota 23

Secondo i dati di DNV-Maritime, dall’inizio dell’anno, 23 navi alimentate a metanolo sono state inserite nel database Alternative Fuels for Shipping Index

Il fervore dell’industria marittima per i combustibili alternativi non mostra segni di cedimento mentre entriamo nel 2024. Secondo i dati di DNV-Maritime, dall’inizio dell’anno, 23 navi alimentate a metanolo sono state inserite nel database Alternative Fuels for Shipping Index (AFI). Gli ordini sono stati dominati dal settore delle navi portacontainer, consolidando lo slancio del settore verso i carburanti sostenibili, secondo Offshore Energy.

Dieci navi alimentate a GNL sono state aggiunte all’AFI, come spiegato da Martin Christian Wold, Principal Consultant di DNV presso DNV. La tendenza degli ordini sembra riprendersi dalle tendenze dello scorso anno, dando il tono alla continuazione della corsa alla supremazia tra metanolo e GNL.

Gran parte delle navi alimentate a metanolo ordinate può essere attribuita a un singolo armatore. In particolare, a metà gennaio 2024, la compagnia di navigazione Ocean Network Express (ONE), con sede a Singapore, ha confermato l’ordine per dodici portacontainer dual-fuel a metanolo da 13.000 TEU presso Jiangnan Shipyard e Yangzijiang Shipbuilding.

Ogni cantiere costruirà sei navi. Le navi avranno una propulsione a metanolo a doppia alimentazione e la consegna è prevista per il 2027.

L’armatore cinese di portarinfuse Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) ha firmato un accordo di costruzione con la connazionale Wuhu Shipyard Co. per un massimo di dieci navi portarinfuse a metanolo dual-fuel da 89.000 dwt. In base al contratto, Wuhu Shipyard costruirà quattro unità aziendali e fino a sei navi gemelle aggiuntive.

A gennaio 2024 è stata anche battezzata la portacontainer a metanolo da 16.000 TEU di Maersk, Ane Mærsk.Anche le consegne di navi alimentate a GNL sono state elevate dall’inizio del 2024.

SAIC Group, un importante produttore automobilistico cinese, ha ufficialmente nominato e commissionato la nave metaniera dual-fuel SAIC Anji Sincerity.

Costruita dal cantiere navale CSSC Jiangnan, la nave, dotata di 7.600 posti auto, è costruita in esclusiva per SAIC Anji Logistics, una filiale del gruppo SAIC.

Saic Motor ha dichiarato che SAIC Anji Sincerity si distingue come la più grande nave ro-ro a doppia alimentazione GNL al mondo attualmente in funzione.