A Milano attivisti sgonfiano le gomme dei SUV: “Sono nemici del clima”

“SUV nemici del clima”, gomme sgonfiate alle auto a Milano. La protesta della sigla The Tyre Extinguishers con un volantino sul parabrezza: “Non sei tu, è la tua auto”

La pagina Telegram Milanobelladadio, che a Milano denuncia da tempo situazioni di degrado cittadino ed è seguita da oltre 64.000 persone, parla di una dozzina di mezzi. Ma secondo altre fonti, tra cui l’europarlamentare Fdi Carlo Fidanza, sarebbero almeno una sessantina i Suv a cui sono state sgonfiate le gomme nella notte in zona Città studi. L’originale protesta contro il cambiamento climatico è stata messa in atto dalla sigla The Tyre Extinguishers (www.tyreextinguishers.com).

Volantini su ogni auto danneggiata: “Non sei tu, ma la tua auto”

Ad ogni mezzo colpito, è stato apposto un volantino sul parabrezza dove si legge tra l’altro: “Non sei tu, è la tua auto. L’abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un’auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri. Le case automobilistiche cercano di convincerci che abbiamo bisogno di auto massicce- prosegue The Tyre estinguisher- ma i SUV e le 4×4 sono un disastro per il nostro clima. I SUV sono la seconda causa dell’aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell’ultimo decennio, più dell’intera industria aeronautica”.

“Anche se non ti interessa l’impatto sulle persone lontane da te- si legge ancora nel volantino degli sgonfiatori di gomme- ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I SUV causano più inquinamento dell’aria rispetto alle auto più piccole. I SUV hanno più probabilità di uccidere persone delle auto normali nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di SUV sono più propensi a correre rischi sulla strada. I SUV sono inutili, è pura vanità“. L’ultimo attacco di questo gruppo di attivisti a Milano si era verificato “esattamente un anno fa”, scrive “Milanobelladadio” ospitando un rosario di commenti di cittadini in preda alla disperazione per ritardi a scuola o al lavoro.

Fdi: “Vigliacchi, usino questa grinta con chi le brucia”

Un’iniziativa censurata con durezza da Fdi. “Questa volta gli pseudo ambientalisti hanno toccato davvero il fondo”, scrivono il capodelegazione di FdI al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, ed il consigliere comunale di FdI a Milano, Francesco Rocca.

“Un gesto di un’estrema vigliaccheria che ha danneggiato diverse famiglie milanesi che stamane si sono ritrovate senza auto e che dovranno pagare di tasca loro le spese di ripristino degli pneumatici vittime di questo folle gesto. Perché tutta questa grinta, sicuramente mescolata ad una copiosa dose di coraggio in più, non la mettono per protestare contro le auto, proventi di furto, ed i rifiuti che quasi quotidianamente vengono incendiati nei pressi dei campi nomadi?”, si chiedono Rocca e Fidanza. “Perché non vanno a prendersela con le discariche abusive in mano alla criminalità organizzata? Certo, sgonfiare le gomme delle auto di un povero cittadino è molto più semplice”.