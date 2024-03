Online “Smeraldo”, la nuova canzone di Anairim

In rotazione radiofonica “Smeraldo” (Estro Records), il nuovo singolo di AnairiM disponibile anche sulle piattaforme digitali di streaming

“Smeraldo” è un brano scritto di getto che nasce a fine aprile del 2021, quasi per gioco. Cambiando le parole di un brano già edito e molto famoso, AnairiM si accorge da subito che i suoi pensieri, o meglio i suoi sentimenti, si erano materializzati in maniera talmente pura, semplice ma allo stesso tempo profonda, ma questo testo aveva il diritto di avere una sua storia, una sua melodia e una produzione curata.

“Smeraldo” rappresenta per l’artista un momento fondamentale in cui la sua vita è cambiata (in meglio) per via di una persona molto speciale. Rappresenta tanti pensieri, tante sfumature di vissuto e sentimenti che hanno determinato una svolta.

Commenta l’artista a proposito del brano: “E scrivo di due giovani lontani ed un caffè. Sono molto legata a Smeraldo e condividerla col pubblico era uno dei miei desideri più grandi. Alcune persone non credevano in questo brano e addirittura mi dicevano che non avrei dovuto produrla, ma io – per fortuna – vado dritta per la mia strada, ragiono con la mia testa e il mio istinto continua a dirmi che è la cosa giusta da fare e che non me ne pentirò.”

Il videoclip di “Smeraldo”, girato per le vie di Roma e soprattutto nelle zone della meravigliosa Villa Borghese da Niccolò Di Lallo e regia di Niccolò Di Lallo e Miriana Scivoli. Attrice Suna Gritli, racconta il caos dei pensieri che si intrecciano nella mente della protagonista. Un groviglio di emozioni e sensazioni diverse che confondono ma allo stesso tempo inebriano.

Biografia

Miriana Scivoli in arte AnairiM – cantante, attrice, ballerina, figura eclettica – sin da bambina studia arti dello spettacolo e frequenta diverse accademie tra le quali: “Actor’s Planet scuola di cinema” di Rossella Izzo (a Roma) e CAMS Studios (College Arti e Mestieri dello Spettacolo) a Catania. Laureata nel 2018 col massimo dei voti in “Studi letterari e beni culturali”. Dal 2008 svolge un’intensa attività artistica divisa tra musical, tournée con compagnie artistiche di vario genere, conduzioni, live musicali e tanto altro. Ha conseguito il diploma in “Music Theatre” presso il London College of music fino al grade 5. Diversi corsi in metodo Proel (Voice Evolution Institute). È, inoltre, una EFP certificata da Estill Voice International e, attualmente, EMT-candidate (per diventare Master Trainer e preparatore ufficiale). Dal 2016 svolge anche attività di direzione artistica, regia teatrale e insegnamento di discipline artistiche quali canto, teatro-danza, recitazione e musical.

Per 6 anni ricopre il ruolo di Vocal Coach presso Accademia Formazione Spettacolo (San Cataldo) finché nel 2021 si trasferisce a Roma per inseguire i suoi sogni ed espandere i suoi obiettivi lavorativi. Attualmente è una delle performer di spicco per l’agenzia eventi Professional Princess Party. Insegna canto presso la John Coltrane Music School e l’associazione Officine Musicali; ma anche presso l’associazione culturale Do Re Music di Valmontone.

Dal 2020 collabora con autori e produttori vari sia per la propria produzione musicale da cantautrice, sia per la formazione di nuovi autori/cantautori emergenti. Ci sono tanti brani in cantiere. “Benzina” è il primo singolo di AnairiM che sta raggiungendo ottimi risultati essendo entrato nella playlist nazionale della musica Indie e nelle playlist in alta rotazione di alcune radio nazionali come Radio Margherita. Il secondo singolo, Ricca la mia povertà, è uscito a marzo 2023. Cassa integrazione è fuori dal 23 giugno.

“Smeraldo” è il nuovo singolo.