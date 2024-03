Nelle librerie italiane “Lunar Love” di Lauren Kung Jessen

Lauren Kung Jessen è una scrittrice sino-americana da sempre affascinata da miti e superstizioni: “Lunar Love” è il suo nuovo libro

Adoro creare l’amore e vedere le prime scintille di una relazione trasformarsi in un incendio. Certo, a volte il fuoco si spegne, ma ci sono casi in cui le braci continuano ad ardere e la fiamma esiste sempre in potenza, pronta a riaccendersi a un semplice soffio di vento. Fa tutto parte del processo. Se conoscete qualcuno che sta cercando l’amore, sapete con chi parlare

Olivia Huang Christenson non potrebbe essere più entusiasta e allo stesso tempo terrorizzata da ciò che sta per accaderle. Finalmente, dopo anni di duro lavoro, sta per prendere in mano le redini della Lunar Love, l’attività di famiglia fondata da nonna June che per moltissimi anni ha organizzato con successo appuntamenti tra persone in cerca dell’amore sulla base dell’oroscopo cinese. Tutto, al netto della paura di non essere all’altezza di chi l’ha preceduta, andrebbe per il meglio se non fosse che proprio negli stessi giorni scopre non solo che ZodiaCupid, una nuova app di incontri, è stata lanciata sul mercato, ma anche che si basa sullo stesso approccio della Lunar Love. In una versione impoverita, che però i clienti sembrano apprezzare molto.

Sospesa tra indignazione e cieca rabbia, Liv fa di tutto per scoprire e togliere di mezzo chi si cela dietro la app che svilisce e potrebbe distruggere l’eredità della nonna, ma una volta dato un volto al nemico, quello bellissimo di Bennet O’Brien, non è facile per lei non vacillare e tenere fede al suo piano. Certo, Bennet è esasperante, presuntuoso e crede che le tradizioni debbano essere infrante, ma è pur sempre lo scapolo più affascinante e ambito di Los Angeles. Soprattutto, e questo è il pericolo maggiore per Olivia, se è stato così abile da rubare l’idea commerciale della sua attività, cosa potrebbe impedirgli di rubare anche il suo cuore?