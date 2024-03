Lo speciale “Federico Fellini, io sono un clown” stasera su Rai Storia

Lo speciale di Marco Spagnoli “Federico Fellini, io sono un clown”, in onda in prima visione mercoledì 6 marzo alle 21.10 su Rai Storia

L’incontro tra Federico Fellini e il mondo della televisione alla fine degli anni Sessanta: lo ricostruisce lo speciale di Marco Spagnoli “Federico Fellini, io sono un clown”, in onda in prima visione mercoledì 6 marzo alle 21.10 su Rai Storia con l’introduzione dello storico Ermanno Taviani.

L’occasione di lavorare in tv viene offerta a Fellini dal giovanissimo produttore Peter Goldfarb, intervistato nel documentario, che nel 1967 convince il regista riminese a lavorare per la prima volta per la televisione americana.

Nasce così il “finto” docufilm “A Director’s Notebook” (Block-notes di un regista, 1969), prodotto per la Nbc, dove il Maestro mostra per la prima volta il “circo del cinema felliniano nel suo farsi”, un backstage che in realtà è una vera e propria messa in scena che simula la spontaneità di vere riprese documentarie. Il racconto è arricchito da foto e materiali provenienti dal film “I clown” dello stesso Fellini.