GEFO ordina una serie di dieci navi cisterna

GEFO avrà completato il suo attuale programma di investimenti da 400 milioni di euro quando l’ultima nuova costruzione sarà consegnata nell’estate del 2024

GEFO avrà completato il suo attuale programma di investimenti da 400 milioni di euro quando l’ultima nuova costruzione sarà consegnata nell’estate del 2024, secondo quanto affermato dalla società. In questo modo si crea spazio per un nuovo programma di investimenti. Un importo milionario a tre cifre sarà investito in 10 nuove navi cisterna speciali con serbatoi in acciaio inox per carichi chimici. Queste nuove navi d’alto mare sono state ulteriormente ottimizzate rispetto all’ultima serie, in modo da consumare meno carburante e produrre di conseguenza minori emissioni.

Le navi sono inoltre progettate in modo tale da poter effettuare in un secondo momento diverse ottimizzazioni ecologiche e utilizzare combustibili innovativi. Sono in costruzione in Cina presso il cantiere navale Xiangyu di Nantong. La consegna avverrà tra il 2026 e il 2028. Il cantiere Nantong Xiangyu appartiene al gruppo statale Xiamen Xiangyu (XMXYG), al 42^ posto tra le più grandi aziende in Cina per fatturato e classificandosi al 142° posto della “Fortune Global Top 500”.

Queste nuove costruzioni serviranno ad ampliare la flotta di GEFO e a sostituire alcune delle navi che raggiungeranno l’età massima di 20 anni accettata dalla maggior parte degli spedizionieri chimici tra il 2028 e il 2030. La flotta di GEFO comprende un totale di 150 petroliere, tra cui chimichiere, gasiere e petroliere, che sono impiegate sul Reno e nel triangolo chimico ARA (Anversa/Rotterdam/Amsterdam). Con questa flotta di 150 navi cisterna, GEFO raggiunge un fatturato annuo di 500-600 milioni di euro. GEFO è stata fondata nel 1961 ed è a conduzione familiare.