Fragranze: Edeniste arriva per la prima volta in Italia

Edeniste arriva per la prima volta in Italia per presentare i suoi prodotti premium a Esxence 2024 – The Art Perfumery Event al via oggi

Edeniste, la prima generazione di fragranze attive per il benessere creata dalle neuroscienze con sede nel Regno Unito, arriva per la prima volta in Italia per presentare i suoi prodotti premium a Esxence 2024 – The Art Perfumery Event – l’evento di riferimento della Profumeria Artistica a livello mondiale (6-9 marzo 2024, presso l’Allianz MiCo Milano Convention Centre).

La fondatrice di edeniste, Audrey Semeraro, ha trascorso gli ultimi quattro anni unendo la sua passione per la scienza e il suo amore per i profumi per creare dei prodotti all’avanguardia, insieme ad alcuni dei più importanti neuroscienziati del mondo nella ricerca sull’olfatto. Insieme hanno costruito un database globale che comprende tutte le molecole olfattive che negli ultimi 40 anni hanno dimostrato di avere un impatto positivo sul nostro stato d’animo stimolando le vie olfattive e il sistema limbico, utilizzando diverse metodologie scientifiche.

Oggi, per la prima volta nel settore delle fragranze di lusso, edeniste, attraverso la ricerca e la collaborazione con profumieri di fama mondiale ha creato questa incredibile collezione di Eau de Parfums, per regolare i livelli di stress. Grazie alla collaborazione con il brand giapponese Takasago ha dato vita anche a “Lifeboost®”, una linea esclusiva di essenze attive che migliorano l’umore. Le due fragranze possono essere utilizzate nel quotidiano sia singolarmente, per avere benefici sul proprio benessere generale, sia combinate insieme per intensificare l’esperienza, attivando un processo olfattivo che si struttura in due semplici fasi con effetti positivi su mente e corpo: un modo completamente nuovo di scegliere e indossare i profumi per il tuo benessere!