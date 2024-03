Al via il 6 marzo i Green Carpet Fashion Awards a Los Angeles

I Green Carpet Fashion Awards (GCFA) si terranno a Los Angeles il 6 marzo 2024. La cerimonia di premiazione, sarà co-presieduta dall’ideatrice Livia Firth

I Green Carpet Fashion Awards (GCFA) si terranno a Los Angeles il 6 marzo 2024. Ogni anno questa cerimonia di premiazione, che vede uniti per un cambiamento positivo il potente mondo della moda e quello dell’intrattenimento, sarà co-presieduta dalla ideatrice dei GCFA Livia Firth, dalle attrici Cate Blanchett, Helen Hunt, Julianne Moore e Zendaya, dal Ministro per i Popoli Indigeni del Brasile Sonia Guajajara, dall’attivista ugandese per la giustizia climatica Vanessa Nakate, e dalla cantante, attivista e fondatrice di The Circle Annie Lennox.

Nel sostenere un cambiamento interculturale e gli esempi più stimolanti che lo favoriscono, il GCFA intende valorizzare le persone e le organizzazioni che si rivelano determinanti per la trasformazione collettiva in qualsiasi comunità. La selezione dei premiati ogni anno viene valutata in base a sei diversi archetipi di cui la nostra società ha bisogno: The Visionary, The Messenger, The Rebel, The Healer, The Sage, The Futurist. (Il Visionario, il Messaggero, il Ribelle, Il Guaritore, Il Saggio e il Futurista) Nell’individuare questi archetipi nel panorama della sostenibilità, lo scopo dei GCFA e’ sia di premiare coloro che offrono una prospettiva nuova di vera trasformazione interculturale, che coinvolge la prossima generazione di leader internazionali che propongono soluzioni politiche, sociali e ambientali verso un comune futuro migliore.