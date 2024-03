A “Chi l’ha visto?” su Rai 3 si parla dei casi Resinovich e Di Massa

Il mistero della morte di Liliana Resinovich e la storia di Antonella Di Massa al centro della puntata di “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

Il mistero della morte di Liliana Resinovich: il fratello, il marito e la vicina di casa non riconoscono nella figura ripresa da un autobus la donna scomparsa. “Chi l’ha visto?” ricomincia dalle telecamere: in quale momento sparisce Liliana? Se ne parla nella puntata in onda in diretta mercoledì 6 marzo alle 21.20 su Rai 3.

E poi la storia di Antonella Di Massa, la donna scomparsa da Ischia e ritrovata dagli inviati della trasmissione, undici giorni dopo, in un agrumeto. Come è morta Antonella? La donna poteva essere salvata? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.