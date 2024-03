Stupro di gruppo a Palermo: 8 anni e 8 mesi all’imputato più giovane

Stupro di gruppo a Palermo, condannato con rito abbreviato a otto anni e otto mesi l’imputato più giovane. Sotto accusa altri sei giovani

Condanna a otto anni e otto mesi per il giovane che lo scorso 7 luglio, a Palermo, partecipò allo stupro di gruppo su una ragazza di 19 anni avvenuto in un cantiere del Foro Italico. All’epoca dei fatti il ragazzo non aveva raggiunto la maggiore età, per questo la sentenza è stata emessa dal gup del tribunale per i minorenni. Il processo si è celebrato con il rito abbreviato. Per lo stupro sono sotto accusa altri sei giovani, tutti in carcere. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato.