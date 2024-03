“Stanza vuota” è la nuova canzone de La Ragione Giusta

LA RAGIONE GIUSTA, il giovane cantautore siciliano classe 2003, reduce dall’uscita del brano autobiografico “Nei miei panni” torna con “La Stanza vuota”

Su tutte le piattaforme digitali e distribuito da ADA Music Italy, “Stanza vuota” – disponibile in presave al link http://ada.lnk.to/stanzavuota – è il nuovo singolo de La Ragione Giusta. Il giovane cantautore siciliano classe 2003, reduce dall’uscita del brano autobiografico “Nei miei panni”, ha esordito a febbraio 2023 con “Cerotti“, ottenendo posizione in “Swipe Pop” by Apple Music.

“Io non so più dove cercarti

sotto lenzuola noi sembriamo altri

ma dimmi che fai

quando tu resti sola

in questa stanza vuota”

“Stanza vuota parla della confusione legata alla quotidianità – spiega La Ragione Giusta – Nel brano cerco di collegare la mia realtà agli intenti futuri che potrebbero cambiarla, con una seconda persona che all’inizio sembra poco motivata, ma che si riscopre come una figura presente nella storia. Tratto anche le insicurezze che condizionano la mia generazione nelle decisioni da prendere per il futuro. È una storia ricca di realtà collettiva, ma anche molto autobiografica. Se dovessi descrivere il pezzo con tre aggettivi direi che è sincero, malinconico e motivante.”

Stanza vuota de La Ragione Giusta, dal sound indie pop malinconico, racconta di una relazione problematica, in cui la ragazza, la quale sta affrontando un periodo difficile della sua vita, si chiude a riccio nei confronti dell’amore. Dall’altro lato il ragazzo, in balia della rassegnazione, cerca disperatamente un modo per starle accanto per recuperare il rapporto.

Il pezzo, prodotto da Alessandro Landini e LuigiIsmaele Ferraioli (Gisma), è stato scritto in due momenti diversi della vita del cantautore: la prima parte ha preso forma in un periodo buio dove c’era la percezione che il mondo stesse andando a rotoli, la seconda arriva con la consapevolezza che tutto stava semplicemente prendendo forma. Le strofe, divise tra realtà e immaginazione, raccontano uno stralcio di vita di Lorenzo che, ancora una volta, come dimostrato in “Nei miei panni”, riesce a mettere in musica tutti i suoi stati d’animo, rendendoci parte attiva della sua storia.