Nel porto di Barcellona 199 operazioni di bunkeraggio di GNL in un anno

Questo aumento ha fatto sì che la percentuale di GNL bunkerato alle navi rispetto al totale dei combustibili (principalmente olio combustibile e gasolio) nel porto di Barcellona sia passata dallo 0,2% del 2021 al 5,8% dello scorso anno. I 143.000 m3 di GNL forniti alle navi durante lo scorso anno collocano Barcellona tra i principali porti in Europa nell’utilizzo di questo combustibile.

L’impegno del porto nella promozione di combustibili più puliti come il GNL e le diverse iniziative inserite nel Piano di Transizione Energetica, la messa in servizio di una chiatta per il rifornimento di GNL con base permanente a Barcellona, e i cambiamenti che l’industria marittima sta incorporando per ridurre il suo impatto ambientale sono le ragioni principali del suo posizionamento.

La messa in servizio nel febbraio 2023 dell’Haugesund Knutsen da 5000 m3 di capacità da parte della società Knutsen Scale Gas, gestita commercialmente da Shell, ha permesso di aumentare significativamente i servizi di bunkeraggio alle navi, in particolare alle navi da crociera del gruppo Carnival. La presenza di una chiatta di bunkeraggio con base nel porto ha notevolmente aumentato la flessibilità operativa e ha contribuito a ridurre sostanzialmente i costi di servizio. Nel corso del 2023 sono stati forniti 127.500 m3 di GNL e sono state effettuate 66 operazioni di bunkeraggio di carburante alle navi da crociera dalla chiatta, un dato molto superiore alle 18 operazioni del 2021 e alle 14 effettuate nel 2022.

Nel corso del 2023 il porto di Barcellona ha effettuato un totale di 199 operazioni di bunkeraggio di gas naturale liquefatto (GNL) alle navi, per un totale di 143.000 m3, il doppio rispetto all’ultimo anno di riferimento – il 2021 – quando ha fornito 65.000 m3 di GNL, secondo il comunicato della società. La normalizzazione dei prezzi e la messa in servizio di una chiatta di bunkeraggio con base a Barcellona, chiamata Haugesund Knutsen, ha aumentato in modo significativo le operazioni di bunkeraggio di GNL, in particolare le operazioni da nave a nave, che sono triplicate rispetto al 2021.