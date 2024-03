Grignani smentisce in un video il ricovero in ospedale

Gianluca Grignani smentisce il ricovero in ospedale: “La prossima volta diranno che cammino sulle acque”. Il cantautore, in video, racconta una versione diversa di quanto accaduto

Gianluca Grignani tranquillizza i fan. Tra domenica e lunedì il cantautore sarebbe stato trasportato in ospedale mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza. A riferirlo sono stati diversi quotidiani e la Usl della città.

COSA SAREBBE SUCCESSO

Grignani, in piena notte, avrebbe avuto un malore. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa, sarebbe stato portato al Guglielmo Da Saliceto. Lì sarebbe stato in osservazione in Pronto Soccorso, per poi firmare le dimissioni qualche ora dopo, alle 6.30.

LA VERSIONE DI GRIGNANI

Su Instagram, però, l’artista smentisce questa versione e ne racconta una diversa. “Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia– dichiara in video- e non posso dire per chi. Sinceramente non ho voglia neanche di parlarne: ci vediamo ai concerti. Vi giuro che non ho avuto nessun calo di pressione“.

E il rocker conclude: “E poi sentite, che palle. L’altra volta cosa dicevano? Che avevo bestemmiato? Adesso un calo di pressione. La prossima volta diranno che cammino sulle acque“.

Grignani sarà in tour dal 22 marzo a Fontaneto d’Agogna nel Novarese, per poi chiudere il 28 aprile al Viper di Firenze. Il calendario completo delle date è disponibile sui canali social del cantautore.