Gli EkynoxX si preparano per la svolta sperimentale pop

Gli EkynoxX non si limitano a comporre canzoni orecchiabili, ma utilizzano la propria arte per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti e spesso sottovalutate

Il loro stile si è sempre caratterizzato per le architetture sonore moderne e futuriste, che mescolano elementi pop ed elettronici, creando atmosfere suggestive e coinvolgenti. La band non si limita a comporre canzoni orecchiabili, ma utilizza la propria arte per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti e spesso sottovalutate, come l’uso inappropriato dell’intelligenza artificiale, la difesa dell’ambiente, la libertà di espressione.

Nel 2023, la band ha lanciato il singolo “Slave System Machine”, un brano dalle sonorità marcatamente elettroniche, che affronta il tema dell’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale e delle sue possibili conseguenze negative. Il singolo è accompagnato da un video Il brano è un invito a riflettere sulla necessità di regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di salvaguardare la dignità e i diritti umani.

Gli EkynoxX, distanti dalle tendenze velleitarie e commerciali del diffuso panorama musicale attuale, dimostrano ancora una volta di essere un gruppo impegnato e attento alle tematiche sociali, capace di utilizzare la propria arte per veicolare messaggi di sensibilizzazione e cambiamento.

Il loro stile musicale si è evoluto nel tempo, seguendo le tendenze e le influenze dell’elettronica e del pop, ma mantenendo sempre una propria identità e originalità. Possiamo individuare alcune fasi principali nella loro evoluzione:

La fase iniziale (2014-2017): in questa fase, il gruppo si ispira al sound dei Rockets, la band francese di cui fa parte Claude Lemoine, il loro scopritore e produttore. Le canzoni sono cantate in inglese e francese, e hanno un’atmosfera retrofuturista, che richiama gli anni 80 e 90

La fase intermedia (2017-2020): in questa fase, il gruppo introduce il canto in italiano, grazie all’ingresso della nuova cantante Alice Castagnoli, aka HaL_ice. Le canzoni diventano più pop e orecchiabili, ma mantengono una forte componente elettronica. Il gruppo inizia a collaborare con altre realtà musicali, e a partecipare a eventi importanti

Capitolo (2020-2023)Gli EkynoxX escono anche con un album di cover per celebrare il loro decimo anniversario e per omaggiare i brani elettronici degli anni 80 che hanno influenzato il loro sound e il loro stile,ma anche per concludere una fase ,il loro primo decennio fatto anche di cambi di formazioni e collaborazioni esterne ,come con il Producer Beppe Loda , il Russo Form Factor e il Produttore Svedese Mathey B. Gli EkynoxX hanno reinterpretato queste canzoni con il loro tocco distintivo, fatto di sintetizzatori analogici, ritmiche coinvolgenti ed incursioni synthwave . Nel frattempo escono anche con il singolo in nuova versione di Blue Monday dei New Order presentato Live nell’importantissimo festival “Suoni Di Marca”,per l’occasione Frank Rossano ,(fondatore storico del progetto) Idealizza e porta sul palco del festival per la prima volta, un coro di bambini in apertura del loro concerto ,che reinterpretano “Mad World” brano dei Tear for Fears colpendo nel segno e sensibilizzando il pubblico che risponde positivamente ,secondo singolo per il 2023 è Android Poem con la voce di Patty Kriss ,prima cantante del 2015 nel l progetto

La fase attuale (2024): in questa fase, il gruppo si sta orientando verso un sound più moderno e più leggero dirottando la loro ispirazione verso il pop ,del resto la filosofia del gruppo è quella di sperimentare sempre nuove avventure e atterrare su nuovi pianeti musicali ,pur non tralasciando il loro linguaggio stilistico.