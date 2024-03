Fabio Fazio truffato: “Domani presenterò denuncia”

Fabio Fazio vittima di una truffa, il conduttore: “Domani presenterò denuncia”. Su X lo sfogo del presentatore di Che tempo che fa e il consiglio ai followers: “Non credete a niente”

Fabio Fazio sceglie X per raccontare e avvertire i suoi followers di una truffa che lo vede protagonista. “Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, ovviamente alterata presumo da intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Ecco sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi“, dice il presentatore di Che tempo che fa.

E assicura: “Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché a questo punto stanno diventando veramente eccessivi, intanto vi dico non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi, che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio, quindi sono tutte fake. Statene assolutamente alla larga. Questo è quello che posso dirvi, da domani parte la denuncia che spero sia utile per individuare questi truffatori, altro non sono. In questo modo, forse, liberarmi di questo peso. Grazie a tutti quelli che mi segnalano, non sono io. Tutto falso”.