Eurovision 2024, Israele cambia il testo della canzone sul 7 ottobre

Eurovision Song Contest 2024, Israele cambia il testo della sua tanto criticata canzone sul 7 ottobre ed evita la squalifica

Israele ha accettato di cambiare il testo di “October rain” di Eden Golan, la canzone scelta per la partecipazione all’Eurovision 2024 (in programma a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio) che – nelle ultime settimane – è stata oggetto di numerose critiche. Il testo evocava il massacro di Hamas del 7 ottobre. Il nuovo testo, secondo indiscrezioni, farà riferimento alla storia di una donna che ha superato una crisi personale.

Si era paventato il rischio di esclusione dalla competizione perché il regolamento dell’Esc vieta i riferimenti politici nelle canzoni in gara. Pur di non perdere il proprio posto nella gara, così, l’Ente israeliano per le trasmissioni Kan ha annunciato in un comunicato ufficiale che invierà al giudizio dell’Ebu (European Broadcasting Union) un’altra canzone. Si chiamerà ‘Hurricane’. La melodia rimane la stessa di “October Rain”, ma appunto le parole sono state cambiate.

UN GIUDIZIO NON CONDIVISO

Kan non condivide “a tutt’oggi la posizione dell’Ebu, che ha annullato due nostre canzoni (‘October Rain’ e ‘Dance Forever’) sostenendo che avevano ‘un carattere politico’. Tuttavia abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato Herzog, di fare gli aggiustamenti necessari per consentire ad Israele si essere presente sul palco dell’Eurovision”.