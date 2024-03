Andrea Bigai è il nuovo presidente dell’Associazione EBS

Il nuovo presidente dell’Associazione EBS (Energia da Biomasse Solide) è Andrea Bigai, che prende il posto del presidente uscente Antonio Di Cosimo

L’Assemblea dell’Associazione EBS (Energia da biomasse solide) ha eletto all’unanimità Andrea Bigai nuovo presidente, su candidatura proposta dal presidente uscente Antonio Di Cosimo che lascia l’incarico per motivi personali. Giulio Salerno è confermato come vicepresidente.

Andrea Bigai è amministratore delegato della società Zignago Power e membro del consiglio direttivo di EBS sin dalla sua costituzione nel 2016. Classe 1968, è laureato in Ingegneria delle tecnologie industriali all’Università degli Studi di Udine. Il suo percorso professionale è iniziato in Zignago Tessile dove, dopo aver assunto diversi incarichi, è diventato responsabile dello stabilimento di Fossalta di Portogruaro. L’attuale ruolo è arrivato in seguito al coinvolgimento da parte del Gruppo in nuovi progetti di generazione elettrica rinnovabile.

in continuità con quanto fino a Per EBS il presidente Bigai rappresenterà gli interessi del comparto verso le istituzioni e il mercato per sostenere il settore degli operatori industriali che producono energia rinnovabile da biomasse solide,con quanto fino a oggi realizzato da Di Cosimo.

Commenta Andrea Bigai: “Raccolgo il testimone dalla precedente presidenza con l’obiettivo di dar seguito alla linea strategica e alle attività messe in campo finora. Resta prioritaria per EBS la tutela di un settore di cui è talvolta sottovalutato l’apporto per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il contributo per il sistema Paese, grazie al quale l’utilizzo dei residui da manutenzione dei boschi e dal settore agricolo e agroindustriale è gestito in una logica di economia circolare“.

Per il futuro Bigai aggiunge: “Lavoreremo affinché vi sia la giusta attenzione al nostro settore che per la specificità del combustibile utilizzato come materia prima per la produzione di energia ha necessità di meccanismi di sostegno. In particolare, mi auguro che presto siano emanati da Arera gli attesi provvedimenti per il nostro settore. Questo passaggio consentirà la continuità d’esercizio e la pianificazione di ulteriori investimenti per tecnologie nelle nostre centrali, e la tutela di una filiera composta da oltre 5 mila lavoratori“.

L’Associazione EBS raggruppa i principali produttori industriali di energia elettrica rinnovabile da biomasse solide, con 16 impianti di potenza superiore a 5 MWe collocati su tutto il territorio nazionale. In Italia il settore rappresenta la maggioranza della produzione elettrica da biomasse solide (1,5 TWhe/anno) che sono per oltre il 90% di provenienza nazionale. L’indotto diretto e indiretto del settore supera i 5 mila lavoratori che operano nei comparti agricolo, metalmeccanico, elettrico e della logistica.