Trump eleggibile alla Casa Bianca: il via libera dalla Corte Suprema

Stati Uniti: la Corte suprema dà il via libera a Trump, è eleggibile alla Casa Bianca. I giudici hanno accolto il ricorso dell’ex presidente contro la decisione di un tribunale statale

La Corte suprema ha confermato l’eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati americani al voto domani nel “Super Tuesday” delle primarie.

I giudici, riferiscono la Cnn e altre emittenti, hanno accolto il ricorso dell’ex presidente contro la decisione di un tribunale statale di bandirlo per il suo ruolo nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La decisione del Colorado era stata fondata sul quattordicesimo emendamento della Costituzione, che vieta cariche civili o militari per chi sia stato coinvolto in atti di “insurrezione” o “ribellione”.

Dopo il verdetto della Corte suprema, Trump ha postato un messaggio su Truth Social. “Grande vittoria per l’America” ha scritto a caratteri cubitali e con una serie di punti esclamativi. “Lo sfrenato piano democratico di cancellare il mio nome è andato in pezzi e in fiamme, ma la nostra lotta per rendere di nuovo grande l’America è lungi dall’essere finita”. Secondo fonti vicine a Trump citate dalla Cnn, l’ex presidente dovrebbe rilasciare alcune dichiarazioni nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida.

