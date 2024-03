Previsioni meteo 4 marzo 2024: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 marzo 2024: tempo in graduale miglioramento dopo una lunga fase instabile con piogge e temporali

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo una lunga fase instabile con piogge, temporali e neve sui rilievi. Nella giornata di oggi potremo avere ancora qualche disturbo residuo ma in linea generale il tempo è in graduale ripresa su tutte le regioni in questa prima parte della settimana.

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano per i prossimi giorni condizioni meteo ancora instabili in Italia e con temperature in media o poco sotto. Nella seconda parte della settimana e poi in vista del successivo weekend sia il modello GFS che l’europeo ECMWF ipotizzano l’arrivo di un nucleo di aria piuttosto fredda da est verso i settori centrali del continente o forse anche sul Mediterraneo. La traiettoria rimane ovviamente molto incerta così come l’evoluzione generale che potrebbe vedere anche l’aggancio della stessa con il flusso atlantico da ovest.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 4 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge tra Veneto e Romagna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molte nuvole. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con locali fenomeni solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. In serata e nottata tempo in peggioramento con piogge a partire dai settori tirrenici. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse su tutti i settori, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. In serata condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .