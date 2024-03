Peso sotto controllo nelle donne che smettono di fumare e assumono dulaglutide

Le donne che hanno smesso di fumare e sono state trattate con il GLP-1 agonista dulaglutide hanno mostrato meno probabilità di un sostanziale aumento di peso

Le donne che hanno smesso di fumare e sono state trattate con il GLP-1 agonista dulaglutide hanno mostrato meno probabilità di andare incontro a un sostanziale aumento di peso rispetto a quelle che avevano ricevuto il placebo, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Nutrition Prevention & Health.

«La cessazione del fumo deve essere una priorità nell’assistenza sanitaria e bisognerebbe porre maggiore attenzione sulle donne fumatrici, dal momento che in molti paesi la prevalenza del fumo tra gli uomini sta diminuendo mentre si sta riducendo più lentamente o sta addirittura aumentando nelle donne» hanno scritto il primo autore Fabienne Baur e colleghi del dipartimento di endocrinologia dell’Ospedale Universitario di Basilea in Svizzera.

«Questo fatto è particolarmente preoccupante in quanto il fumo espone le donne a un rischio più elevato rispetto agli uomini di sviluppare malattie come il cancro ai polmoni o la patologia coronarica» hanno aggiunto. «Inoltre le donne sembrano avere meno successo nello smettere di fumare rispetto agli uomini e presentano tassi di ricaduta più elevati».

Hanno anche fatto presente che il cambiamento di peso dopo aver smesso di fumare potrebbe rappresentare un ostacolo importante alla cessazione del fumo e che questo sembra essere un motivo di preoccupazione soprattutto per il sesso femminile.

In un recente studio di coorte retrospettivo, l’aumento di peso durante la cessazione del fumo è stato associato al fallimento dell’astinenza nelle donne ma non negli uomini. Inoltre le giovani donne che fumano pesantemente sembrano particolarmente a rischio di un aumento marcato del peso dopo la cessazione, che sembra persistere più a lungo nelle donne che negli uomini. Tuttavia l’aumento del peso ed effetti negativi come il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 sono presenti in entrambi i sessi.

Analisi secondaria di un precedente studio randomizzato e controllato

I ricercatori hanno premesso che, anche se un precedente studio randomizzato e controllato condotto all’Ospedale Universitario di Basilea dal 2017 al 2022 ha riscontrato una riduzione significativa del peso in quanti hanno smesso di fumare dopo il trattamento con dulaglutide, non è chiaro se si tratta di effetto specifico per uno o l’altro sesso.

Hanno pertanto rianalizzato lo studio, che comprendeva 255 adulti (155 donne) che avevano ricevuto un trattamento settimanale con 1,5 mg di dulaglutide per via sottocutanea o placebo per 12 settimane in aggiunta alla cura standard per smettere di fumare (consulenza comportamentale e farmacoterapia con vareniclina), definendo come sostanziale un aumento di peso superiore al 6%.

Con dulaglutide minor rischio di un aumento sostanziale del peso nelle donne

Nel complesso non sono state riscontrate differenze significative tra i sessi nella variazione di peso relativa o assoluta tra i soggetti trattati con placebo o con dulaglutide. Tuttavia gli autori hanno scoperto una percentuale inferiore di aumento sostanziale del peso nelle donne trattate con dulaglutide rispetto a quelle sottoposte al placebo (1% vs 24%, p<0,001), un effetto cinque volte meno significativo negli uomini trattati con il farmaco rispetto al placebo (0% vs 5%, p=0,333).

La perdita di peso associata a dulaglutide non ha tuttavia avuto nessun effetto sui tassi di astinenza negli uomini (65%) e nelle donne (63%), non supportando l’ipotesi degli autori che l’aumento di peso costituiva un ostacolo all’astinenza tra le donne.

«I nostri risultati non supportano questa possibilità, almeno non per quanto riguarda l’astinenza a breve termine, suggerendo piuttosto che le motivazioni (specifiche per genere) per smettere con successo di fumare sono più complesse» hanno scritto. «La ricerca futura dovrebbe analizzare l’impatto del farmaco sia sugli uomini che sulle donne che hanno fallito più volte la cessazione del fumo».

«In definitiva la possibilità di un trattamento personalizzato per il controllo del peso con GLP-1 agonisti nel contesto della cessazione del fumo è di grande interesse, e i nostri dati suggeriscono che le donne a maggior rischio di un aumento sostanziale del peso potrebbero trarne i maggiori benefici» hanno concluso.

Referenze

Baur F, Atila C, Lengsfeld S, et alGender differences in weight gain during attempted and successful smoking cessation on dulaglutide treatment: a predefined secondary analysis of a randomised trialBMJ Nutrition, Prevention & Health 2023;6.

