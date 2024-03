“Parole a metà” è il nuovo singolo di LaNobileA feat Barbara Catera

LaNobileA la cantautrice siciliana Angela Nobile, presenta il nuovo singolo “Parole a metà” in rotazione radiofonica e su tutti i principali digital stores

Riappare in scena con il nome d’arte LaNobileA la cantautrice siciliana Angela Nobile, che ci presenta il nuovo singolo “Parole a metà” in uscita in rotazione radiofonica e su tutti i principali digital stores. Un brano dalla chiara impronta “dance”, dove la cantautrice è affiancata dalla collega soprano lirico Barbara Catera, autrice del testo insieme ad Angela, il giovane cantautore Roberto Tornabene in arte Berna e Rory Di Benedetto che ne cura anche la produzione.

“Parole a metà” identifica tutte le parole che spesso non riusciamo a dire, in modo completo, per paura dell’effetto che potrebbe fare al nostro cuore l’impatto con il sentimento dell’amore. Tanti possono essere i motivi per i quali non ci si esprime in pieno: può essere una questione di “blocco” o di mancanza talvolta di coraggio, ma con questo brano non esiste più questa paura, Angela ci dice che le parole si possono cantare a squarciagola ed anche ballare. Con la sua personale visione di questo sentimento, il più diffuso al mondo il cui linguaggio è universale, la cantautrice vuole arrivare ad un pubblico molto vasto; l’amore è il sentimento che unisce ogni latitudine, ogni angolo della terra, da “sentire” nella sua semplicità: basta lasciarsi andare alle famose “farfalle allo stomaco”, che ci portano in una dimensione bellissima, levandoci il controllo di tutto ma, allo stesso tempo, ci portano verso un viaggio “unico”! Ogni volta che amiamo è diverso, perché quando ci si mette in gioco con questo sentimento ogni singola esperienza è un tempo che vale la pena di essere vissuto, perché è solo attraverso questo viaggio che riusciamo a trovare i pezzi del puzzle mancanti, le anime “ad incastro”, che ci fanno sentire unici, speciali, totalizzanti nella pienezza del nostro essere.